HLAVNÍ UDÁLOSTI

1. Dukla pálila šance: Vyhlášenou obranu Slavie doslova rozmontoval třetí nejhorší útok ligy. Dukla si v utkání vyprojektovala řadu velikých šancí. Řecký stoper Pourzitidis málem zlomil tyč bombou z dvaceti metrů, skórovat mohl Milla, po pauze skvěle trefil vysoký míč z voleje Špatenka, výlet obránce Ludvíčka středem hřiště famózně zlikvidoval Staněk. V takových problémech defenziva sešívaných v sezoně ještě nebyla…

2. To samé Slavia: V prvním poločase superfavorit netrefil prostor mezi tyčemi ani jednou. Přesto megatutovku měl. Po rychlé akci po pravé straně vyšla koncovka do prázdné brány na Zmrzlého, ten šteloval placírku do dráhy míče tak pečlivě, až balon zcela promáchl… Obří možnost zazdil i Chorý se Zimou.

3. Pech byl za pecháčka: Sekundu před vypršením základní hrací doby rozehrávala Slavia ze středu hřiště standardní situaci. Zima hlavou přiťukl vysoký míč do výstavní palební pozice střídajícímu Pechovi. V ten moment Juliska ztichla v očekávání věcí příštích. Vzápětí drtivá většina osazenstva vydechla zklamáním. Balon prosvištěl jen kousíček nad břevnem…

KDO MĚ ZAUJAL

Marios Pourzitidis: Řecký bůh v dresu Dukly odehrál nejlepší zápas v ročníku. Výtečně se rozhodoval v těžkých situacích pod tlakem Slavie, ve vzduchu si věděl rady s Chorým a ještě napálil tyč. Známka: 8/10

Kevin Prince Milla: Kamarunský mladíček, který na Duklu dorazil z rakouského Voitsbergu, tropil defenzivě sešívaných velké starosti. Rychlé nohy, měkké kotníky, balon mu nevadil ani ve sprintu a přímočarost má v krvi. Dukla možná našla útočníka číslo 1. Známka: 7/10.