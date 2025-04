Dukla skolila Boleslav. Trefil jsem to ideálně, těší Čermáka. Proti Slavii tutovku nedal

Zimní posily Dukly dál táhnou tým vstříc záchraně. Klíčový je pro tým Petra Rady především přínos defenzivních hráčů v čele obměněnými stopery, tentokrát však jeden z nováčků zaúřadoval i na druhé straně hřiště. Těsnou výhru 1:0 v Mladé Boleslavi vystřelil záložník Marcel Čermák. „Trošku to ze mě spadlo a jsem za to strašně rád. Až do konce se budeme rvát, abychom se vyhnuli baráži,“ vyzývá střelec spoluhráče do dalších záchranářských bojů.

Dlouho to vypadalo na remízu. Oba týmy si sice pár slibných pozic připravily, ale ani jeden z gólmanů nemusel za osmdesát minut hry vytáhnout jediný těžký zákrok. Pak se ovšem do odraženého míče po rohu hostů opřel Marcel Čermák a lavička Dukly explodovala, podobně jako sektor hostů.

Nebyl to sice úplně pohledný gól, ale to Pražany příliš zajímat nemusí. Střela Čermáka se postupně otřela hned o dva bránící hráče a přímo do protipohybu bezmocného brankáře Mandouse, který mohl jen sledovat, jak se míč pomalu potácí za brankovou čáru. „Trefil jsem to ideálně a se štěstím se to odrazilo přímo do brány. Jsem strašně rád, že to tam padlo, a že to rozhodlo zápas. Měl jsem v hlavě, jak jsem předtím dvakrát trefil asi osmdesátou pátou řadu,“ připomněl s úsměvem autor branky své předchozí nepovedené pokusy.

Šikovný středopolař tak po protrápeném podzimu v Českých Budějovicích zažívá na Julisce výrazně hezčí chvíle. „Je to pro mě strašně emotivní moment. Do Dukly jsem přišel, abych týmu pomohl, a minulý víkend proti Slavii jsem jednu tutovku nedal. Zaměřil jsem se na to, abych se do toho vápna víc dostával, a abych ta čísla měl. Hraju trochu výš na pozici, která mi sedí. Víc se tam dostávám,“ vysvětloval.

Aktuálně tahá Dukla už sérii šesti ligových utkání bez prohry a dál doufá, že by se ještě mohla vyhnout ošidné baráži. „Koukáme hlavně na sebe a od začátku jara jde naše forma postupně nahoru. Držíme při sobě, tým se stmelil a každým zápasem rosteme,“ pochvaluje si 26letý středopolař nynější rozpoložení týmu.

Úspěch červeno-žlutých v Mladé Boleslavi se pak zrodil především na pevné obraně. Mužstvo Petra Rady i s několika vynucenými změnami udrželo čtvrtou nulu v řadě a na jaře se pyšní druhou nejlepší defenzivou v lize. „Tři body jsou výživnější než jen jeden. Hráčům musíme poděkovat za obětavost v závěru a za herní kvalitu v předchozím průběhu,“ zubil se spokojený kouč.