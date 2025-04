Čtete: Kdo o co hraje v závěru základní části? Sparta ztrácí, Hradec v boji o šestku. Slovácko se blíží baráži

Jablonec má vyklizenou cestu k pátému místu, stačí mu jen bod s Pardubicemi/Mladou Boleslaví a má pozici jistou. Měl by ale sbírat bodový náskok do nadstavby. Kolem šesté příčky je mezitím nejkomplikovanější a asi nejzajímavější situace, reálnou šanci na ní mají dvě kola před koncem čtyři týmy, ačkoliv Karviná minimální.

Klíčem pro rozluštění hádanky o proklouznutí do skupiny o titul je nedělní večerní zápas mezi Hradcem a Libercem. Pokud doma Hradec zvítězí, přímý konkurent Slovan svou šancí ztratí. To samé by platilo pro Karvinou, pokud by nevytáhla z klobouku zázračnou výhru se Slavií. Sigma vzhledem k losu (13. a 16. tým tabulky) bude zřejmě bojovat až do konce.

V Olomouci budou fandit, aby se v Malšovické aréně dělily body, pak se do „pole position“ dostali zřejmě Hanáci.