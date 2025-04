S(t)igma po Klimentovi: čas využít dva uzdravené kanóny v garáži. Konkurence nespí...

Několika zdroji ověřená zpráva, kterou v pátek do světa vyslal deník Sport a web iSport.cz, rezonovala během uplynulého víkendu celým fotbalovým prostředím. Ano, o Jana Klimenta opravdu stojí Slavia. První oťukávačky již proběhly, nyní začnou být jednání konkrétnější a intenzivnější.

V kancelářích v Edenu se klasicky začalo šetřit, kde informace unikla, na Andrově stadionu zase novinku nepříliš pozitivně vstřebával překvapený trenér Tomáš Janotka.

O dva dny později, po remíze 2:2 na Slovácku, kde se Kliment opět dvakrát prosadil, již olomoucký kouč bral situaci s mnohem větším nadhledem. „Jestli v regionálním klubu, jako jsme my, dá jakýkoliv hráč tolik branek jako Klímič, je těžké ho udržet. Vnímáme, že nějakým způsobem o něj zájem je. Ale zatím je tady, jsme za to rádi. Dohraje sezonu a uvidíme, co bude v létě,“ uvedl do televizních kamer Oneplay Sport.

Upřímně: podle toho, co každým dnem víc a víc koluje zákulisím, musí být inteligentnímu Janotkovi jasné, že navzdory smlouvě do června 2026 bude velmi složité Klimenta přesvědčit k setrvání na Moravě. Sigma ušetří čas, když co nejdřív začne přemýšlet, jak reprezentačního snajpra nahradit, než uvažovat, jak mu cestu k lukrativnímu transferu zatarasit.

Jaké má Sigma možnosti?