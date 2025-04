Střelecké trápení posílá Bohemians dolů. Veselý: Když vidíme, co všechno zavraždí Matoušek...

Největší kámen úrazu jarní části sezony a hlavní důvod, proč fotbalisté Bohemians do posledního kola balancují na hraně skupiny o záchranu? Chabá efektivita v zakončení. V deseti jarních kolech má ofenzivní pětka Klokanů na kontě jen pět branek. To je pro tým s vyššími ambicemi zkrátka málo. „Opakuje se to. Jsem opravdu naštvaný, v tomhle na sebe musíme být náročnější,“ uvědomuje si trenér Jaroslav Veselý.

Zbrklá řešení ve finální třetině, nedostatek klidu v zakončení, trápící se ofenzivní tahouni. Tato slova se od kouče Bohemians ozývají téměř po každém zápase. Tristní koncovka je dlouhodobou bolestí zelenobílých a hlavním důvodem, proč místo atakování vyšších příček uvízli na jedenáctém místě.

Napříč celou sezonou měli slavit o 5,3 gólu víc, než kolik reálně vsítili. Dohromady je střelecká neschopnost stála víc než čtyři body a tedy lepší a výrazně klidnější postavení v tabulce. „Naše řešení na posledních třiceti metrech je tristní a není to otázka jednoho utkání,“ rozčiloval se kouč Veselý po prohře v Pardubicích, kde se jeho svěřencům nepodařilo skórovat ani jednou.

„Bylo tam dost situací, které mohly skončit gólem, a jsou v tom pořád ti samí hráči. Celý týden se zaměřujeme na koncovku a pak přijde zápas a vracíme se zase o krok zpátky. Z jednadvaceti střel jsme trefili bránu jen třikrát,“ pokračoval v kritice.

Právě vůbec zaměstnat gólmana soupeře bývá často základním kamenem úrazu. Na branku nemíří ani 30 % ze všech zakončení Bohemians. V tomto ohledu patří k vůbec nejhorším ligovým týmům.

Pokud má ofenzivní bídu před brankou soupeřů symbolizovat jediný hráč, je to jednoznačně Jan Matoušek. Blonďatý expres dokáže skvěle manévrovat mezi obránci soupeře, bleskově si nabíhá do volného prostoru a vytváří v zadních řadách chaos. Jenže většinou bez výsledku – tedy bez gólu.

„Já asi nadosmrti uvidím, jak šel v Bodo za stavu 0:0 sám na bránu a střílel vedle. Bodo ho tehdy i sledovalo, ale pak ho právě kvůli té neproduktivitě neudělali. Když vidíme, co všechno zavraždí, tak i to je důvod, proč je stále v Bohemce,“ káral trenér Matouškovu neefektivitu.

I to je důvod, proč se neprosadil při působení ve Slavii. Talent a předpoklady pro nejvyšší úroveň mu nechybí, přesto jeden z klíčových stavebních kamenů ofenzivy Bohemians na jaře stále čeká na první trefu. Po zimní přestávce přitom nastoupil hned osmkrát a v součtu s koncem podzimu na gól čeká už dlouhých 806 minut.

skutečné očekávané 32 Góly 37,3 41 Inkasované góly 42,3 –9 Rozdíl skóre –5 34 Body 38,5 11. Umístění 7.

„My, co jsme pomalí, nemůžeme nikdy pochopit, jak je on rychlý. Jeden z faktorů může být, že je s míčem tak rychlý, že to třeba nevidí, má to rozmazané a není schopný to dobře vyhodnotit. Kdyby tohle měl, tak už je jinde,“ naznačil s nadhledem Veselý jednu z možných příčin neustálého výběru špatných řešení ofenzivního univerzála.

Podzim mu přitom vyšel. Nebyl to sice žádný střelecký koncert, ale čtyři góly a dvě asistence nejsou špatná čísla. „S ním je to tak, že mu to buď hodně jde, nebo mu to zase hodně nejde. Klíčová je pro něj psychická pohoda. V první řadě musí zakončit, pak musí trefovat bránu, a pak se snad dočkáme i těch gólů,“ věří v návrat formy 47letý stratég.

Druhým podobným případem je další rychlonohý ofenzivní univerzál – Václav Drchal. Stejně jako Matoušek dělá v přechodové fázi obráncům soupeře značné problémy, ale často zvolí mizerné řešení, a slibně se rozvíjející akce končí nepřesným dotekem.

Závěr podzimu mu vyšel. Sbíral góly i asistence, ale na jaře nikterak nezáří. Ze všech Klokanů se dostává do nejlepších pozic a jeho šance už nasbíraly hodnotu 2,11 očekávaného gólu – proměnil je však jen v jediný přesný zásah.

V posledních týdnech se k neproduktivním křídlům přidal i dlouho spolehlivý lídr ofenzivy Júsuf. První dvě jarní kola rozhodl vždy jediným gólem a v žebříčku ligových kanonýrů se držel vysoko. „Myslím, že toho přijde ještě víc. Góly jsou pro mě ale jen čísla. Důležité je, abychom vyhrávali a dosáhli na co nejlepší umístění,“ říkal tehdy s nadhledem.

Jenže víc z jeho kopaček od té doby nepřišlo a Bohemians nevyhrávají. Stále mohou skončit v prostřední skupině o umístění. Stačí jim k tomu získat v posledním kole stejně bodů jako momentálně bezradná Mladá Boleslav, která hraje na hřišti silného Jablonce.

Lepší umístění však měli mít dávno pojištěné. Podle tabulky očekávaných bodů by teď byli sedmí a bojovali o elitní šestku. Domácí ztráty a mizerná koncovka je ale o tenhle komfort připravily.

Při špatné formě zmíněné trojice se do střeleckých listin nedávno zapsali jinak opomíjení Vladimír Zeman a Dominik Pleštil. Ne, že by jejich forma zářila jako reflektor, ale rozhodně ukázali, že trenér s nimi může počítat. Především nenápadný a pracovitý Zeman o sobě dává vědět, a především díky plodnému podzimu si drží skvělý průměr 0,54 gólu na 90 minut. V této statistice je z celého mužstva jasně nejlepší a v rámci celé ligy se drží v elitní patnáctce.

I v jeho gólový instinkt tak budou doufat fanoušci v posledním kole – a to na nehostinném ostravském stadionu. Sestup sice vršovickým reálně nehrozí, ale hrát druhý rok po sobě jen nepopulární skupinu o záchranu rozhodně nebylo v plánu.

Hráč Zápasy Góly Očekávané góly Rozdíl Střely Střely na branku Aktuální počet minut bez gólu Jan Matoušek 8 0 1,57 –1,59 15 4 806 Júsuf 9 2 1,77 0,23 17 7 698 Václav Drchal 10 1 2,11 2,11 15 3 619 Vladimír Zeman 7 1 1,02 1,02 7 3 156 Dominik Pleštil 9 1 0,98 0,98 7 2 143 Celkem 43 5 7,45 7,45 61 19 2422

Nejhorší úspěšnost střelby na branku v Chance lize

České Budějovice: 27,9 %

Dukla: 29,6 %

Bohemians: 29,9 %

