Hapal má rekord i novou smlouvu: Oťukávačky byly, ale chci trénovat Baník. Řeší se posily

Tenhle počin se možná pořádně docení až za pár let. Baník končí základní část Chance Ligy se 64 body, o bod překonal rekord z mistrovské sezony 2003/04. Má jich o 19 více než loni! Do finále soutěže jde ze třetího místa, čili doma přivítá Jablonec, Olomouc a Spartu, ty stlačil pod sebe. A trenér Pavel Hapal má s nově prodlouženou smlouvou klid na práci. Pokud kontrakt dodrží, zatlačí na legendárního Milana Máčalu, Tomáše Pospíchala či Evžena Hadamczika. „Nějaké oťukávačky byly, ale nespekuloval jsem. Chci trénovat Baník,“ odpověděl iSportu po výhře 1:0 nad Bohemians. Program nadstavby ZDE>>>

Pavel Hapal prodloužil kontrakt o dva roky, spolu s ním se na podpisu dokumentu dohodli i ostatní členové realizačního týmu. „Jsem rád za všechny. Už jsme o tom komunikovali nějakým způsobem delší dobu. Je to asi umocněné výsledky a předváděnou hrou. Nespekuloval jsem, chtěl jsem se dohodnout. Nehledal jsem nic jinde, nebudu utíkat po takové dobré sezoně. Jdeme dál pracovat, uvidíme, jak dlouhé to bude mít trvání. Třeba po mně někdo přijde a udělá nový rekord,“ vtipkoval.

Samozřejmě narážel i na to, že v Ostravě zažil velmi složité chvíle. Před dvěma roky se s týmem zachraňoval, tribuny vítkovického stadionu žádaly jeho odchod. Ačkoli teď vypadá vše růžově, Hapalova budoucnost byla na hraně.

Před rokem bylo zase vedení ostravského klubu v kontaktu s Martinem Svědíkem a Radoslavem Kováčem. Jenže první potřeboval volno, aby dal do kupy koleno, a druhý byl domluvený s Libercem. Vždyť i sportovní ředitel Luděk Mikloško loni v létě, když byl tázán na důvody Hapalova pokračování, řekl, že ke změně potřebujete mít i ono „B“, to znamená adekvátní náhrady. A ty z jeho pohledu nebyly dostupné.

O rok později je nálada v Moravskoslezském kraji úplně jiná. „Dnes potkávám spoustu lidí a každý mi říká, jak mi věřil,“ usmál se. „V úvodu to nebylo jednoduché ani z mediálního pohledu. Ustál jsem to já, celý realizační tým i hráči. Udělali jsme kus práce, věřím, že to tak bude pokračovat. Kritika nějaká byla a zase bude, ale neberu to tak. Dělám si svou práci a mám přání se ještě dostat do finále poháru.“

Do toho, zda si po fantastickém jaru a celé základní části konečně získal náročné publikum, se však příliš pouštět nechtěl. „Pořád je to těžké,“ uvedl. „Na děkovačky momentálně nechodím. V historii si stadion přál, aby Hapal odešel... Ale proti fanouškům nebojuji, jsem za ně šťastný. A lidi hlavně pomáhají hráčům. Na tribunách je čtrnáct tisíc trenérů, každý by udělal něco jinak, postavil někoho jiného. Byla to těžká doba, teď jsme odměněni.“

Posílit a nerozprodat

Po vydřeném vítězství nad Bohemians, které zařídil smolný vlastenec Lukáše Hůlky, trochu překvapil prohlášením, že nemá extrémně široký kádr. Proto bude žádat posily. „Bavíme se, diskutujeme, měli jsme schůzku i s majitelem a sportovním vedením. Řekli jsme si možní příchody a dohodli se, že bychom kádr chtěli rozšířit. V béčku jsou sice velice šikovní kluci, ale nás je třiadvacet hráčů a dva gólmani,“ vysvětloval.

Ze všeho nejdůležitější však bude, aby nenastal rozprodej ostravského týmu. Po takovém ročníku je jasné, že nabídky na opory dorazí. „Uvidíme, jak to klub ustojí. Věřím, že to nebude ve velkém počtu. Pokud odejde třeba jeden nebo dva hráči, dovedeme si to vyhodnotit. Taky záleží, kteří hráči by to byli. A taky na nabídce. Věřím, že klukům se nebude chtít pryč,“ zadoufal.

Baník je na začátku série domácích zápasů. Po Bohemians jej čeká úterní semifinále MOL Cupu s Olomoucí, pak v neděli Jablonec a vše završí opět duel se Sigmou. „Možná už té šestce Olomouc ani nevěřila, ale tak to někdy ve fotbale je. V této sezoně je vynikající. Překvapili mě protočenou sestavou, ale zvládli to s Budějovicemi 3:0. V úterý nás to může stát spoustu sil, hrozí sto dvacet minut. Měl jsem za určitých předpokladů v hlavě i to, že remíza s Bohemkou by byla dobrá.“ Nic takového se – i kvůli špatné finální fázi pražského soupeře – nestalo.

