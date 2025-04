Vysmátý Holeš: Liga mistrů? Mám ji pořád na talíři. Titul je nejvíc, zlom byl Lille

Jednoduchá otázka Tomáši – jak se po zisku titulu cítíte?

„Je to krásný pocit, čekali jsme na to dlouho. Celou sezonu jsme si zatím šli, hlad byl z celého týmu cítit. Stvrdili jsme to na první pokus a teď si to budeme jenom užívat.“

Kdy jste začali tušit, že titul tuto sezonu vyjde?

„Zlomový zápas byl s Lille, kdy jsme je hnali, energie byla neskutečná. Tehdy jsme si řekli, že pokud tak budeme hrát každý zápas, titul se povede. Že nás čeká dlouhá cesta, ale že to musíme udělat.“

Už vás navštívil v kabině pan Tykač?

„Pan Tykač s panem Tvrdíkem si to s námi užívali i na hřišti. Proslovy měli, ale ty bych nechal v kabině. Pan Tykač přišel a hned z toho byl titul, jsem rád, že se to povedlo.“

Půjdete dnes spát?

„Myslím, že ne.“ (směje se)

Co pro vás znamená postup do Ligy mistrů?

„Prvořadý cíl byl titul, Liga mistrů je bonus. Ale já se na ni hrozně těším, snad jako jediný z toho tehdejšího kádru jsem si ji nezahrál a mám to pořád na talíři. Snad mě trenéři napíšou na soupisku. (směje se) Jenom jsem ji přihlížel, hrozně moc se těším, až si tam stoupnu a uslyším tu znělku.“

Nebudete se zpětně ohlížet i za tím, že jste dali lize prioritu oproti pohárům?

„Evropskou ligu jsme chtěli hrát a postoupit do jarní fáze. Rotace jsou normální, máme široký kádr. Sice se to nepovedlo, ale teď už nás to mrzet nemusí.“

Celkově je tedy hodnocení sezony pozitivní.

„Hodnotíme to jen pozitivně. Titul v prvním kole nadstavby je nádherný. Na jaře jsme měli jednu menší krizi, kdy se zranili někteří hráči, ale jinak jsme ligou projeli fakt dobře. Štve nás nepostup v poháru, chtěli jsme double. Ale i tak se bude hodnotit sezona úspěšně, titul je nejvíc.“