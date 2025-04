Kapitán mistrů Bořil: Chtěl jsem to vzdát… Choras byl náš X faktor, skvěle zapadl do kabiny

Povídejte, jaké to je získat titul zase po třech letech?

„Je to nádherný, je to neskutečný, je to krásný. Hrozně moc si toho ceníme, dlouho jsme titul neměli a toužili ho zase vrátit do Edenu. To se nám splnilo. Věděli jsme, že tato sezona bude náročná, těžká. Ale od začátku jsme si šli za svým cílem. Dneska jsme to v Olomouci stvrdili. Vážně nádhera.“

Kdy jste začali tušit, že to vyjde?

„Já to cítil od začátku sezony. Byli jsme dobře nastavení, přivedli jsme dobré posily, na čemž se podílela i kabina. Měli jsme dobrou partu, zdobila nás bojovnost, srdce a vše vyvrcholilo krásným výsledkem 5:0.“

Co to znamená, že se na posilách podílela i kabina?

„Že jsme se o nich bavili s vedením i s trenéry. Kdo by mohl přijít a tak. Oni se nás ptali, zda to bude v některých případech vhodné. My s tím souhlasili.“

Určitě máte na mysli především Tomáše Chorého, že?

„Celá kabina za ním stála. Choras má velkou kvalitu. V sezoně to byl náš X faktor. Bylo nám jasné, že fanoušci budou proti, ale my věděli, že když bude podávat takové výkony, lidi si získá na svoji stranu. To se mu povedlo velmi rychle. Skvěle zapadl do kabiny, je to neskutečný dříč, super kluk do party. I díky němu máme titul.“

Co pro vás osobně znamená pátá ligová trofej ve Slavii?

„Byl to nejtěžší titul, nejcennější. Vrátil jsem se po těžkém zranění, nikdo mi moc nevěřil, ale já zatnul zuby. Musím moc poděkovat rodině. Už jsem to chtěl vzdát a ukončit kariéru. Doma mi ale říkali, ať to vydržím. Kousl jsem se, jsem bojovník, srdcař. Proto teď můžu slavit.“

A v příští sezoně si zahrát Ligu mistrů.

„Ano, na stará kolena si zahraju Champions League. Čeká mě poslední rok, proto si toho nesmírně vážím. Pro mě byl prvořadý zisk titulu, teď bude nová sezona. Ale pravda, pro mě je Liga mistrů nejvíc. Dělali jsme pro to všechno.“

Trochu odlehčení na závěr. Ke konci základní části, před zápasem s Hradcem Králové, jste uzavřel sázku s Jindřichem Trpišovským. V případě gólu by vám kouč platil dovolenou. Branku jste nevstřelil. Je to jediná kaňka na sezoně?

„Kdyby se mi to povedlo, byla by to kaňka pro trenéra. On nestanovil žádnou cenu, kluci v kabině hned hledali velmi zajímavé destinace. Škoda, že jsem dřevák. Kdyby to vyšlo, trenéra bych si pěkně podal.“ (rozesměje se)