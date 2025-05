Vstoupit do diskuse (

Po dvanácti letech se do české fotbalové ligy vrací ikonická postava. Vladimír Darida nemíří zpět do Plzně, na kontraktu se dohodl v Hradci Králové. Bývalý kapitán reprezentace končí po dvou a půl letech v Arisu Soluň. Byť měl od řeckého klubu na stole novou smlouvu, rozhodl se ukončit toulání po evropských adresách a kariéru stáčí definitivně domů. Hráč odpověděl redakci textovou zprávou, zatím se nechce k celé věci oficiální cestou vyjadřovat. „Až to půjde, klidně se vyjádřím,“ napsal.