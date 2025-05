Liga očima fanoušků: sparťanské díry či Jindřiškova derniéra. A bude Teah druhý Diouf?

Tohle byla paráda

a reklama na fotbal!

Sobota v Mordoru. Říkám si: Co od toho čekat? Že by to vyšlo? Budou po oslavách „unavený“ a zvládneme to?

Jo jo, to byla paráda! Podávala se reklama na fotbal, totální divočina z obou stran. Pomalu po výkopu jsme prohrávali, potom otočka na 3:1, nakonec 3:4.

Co k tomu dodat? Soupeř jede bohužel na vlně a to se to potom válí. V závěru nás uhlavičkoval, přesila byla veliká. Jo, vadí mi to, vedli jsme o dvě branky, měli jsme jim nandat ještě víc, byli na to zralí. Kdy se nám tam povede dát tři góly…

Tak teď si pohlídat druhé místo. Naštěstí ti pod námi jsou úplně z formy, jeden neporazí Olmík, který je bez Klimenta poloviční, a ten druhý patlaly ze severu. Holt jim není dáno. Za sobotu klobouk dolů před oběma týmy, fotbalová šaráda to byla. Jinak video… Pošlete ho k čertu.

Čest královně Viktorce!

Kovi. 57 let, koordinátor distribuce

Radost fotbalistů Plzně po gólu Pavla Šulce • Michal Beránek