Koubek nechápal: Spáchali jsme harakiri, obrana bez Markoviče není stabilní

Podruhé jste doma ztratili s Baníkem. Soupeř vám nesedí?

„Není to o tom, že by nám soupeř neseděl. Dnešní zápas jsme neměli prohrát. Nemá to moc souvislost s Baníkem, spíš to souvisí s naší bohužel neproduktivitou. Šancí bylo dost, ale děláme hrubé chyby v defenzivě. Oba to jsou darované góly, tam je příčina. Na Slavii jsme u třech ze čtyř gólů udělali zásadní chyby. Nemůžu mužstvu vytknout enormní angažovanost, to v žádném případě. Může za to nízká produktivita, neproměnění šancí a chyby, které mi vůbec nezapadají do kontextu zápasu. Dáme gól, pak spácháme takové harakiri.“

Očekáváte víc od Rafia Durosinmiho, který měl po zranění skvělý vstup do jara, ale teď se spíš trápí?

„Pokud jde o Rafia, domníváme se, že jak je hodně vytěžovaný, dolehl na něj důsledek zranění. Poslední týdny měl opět zdravotní problémy, vynechal spousty tréninků. Nebylo to spojené s operacemi, ale byl u něj jiný problém. Trénoval méně, teď už trošku začal. V zápasové minutáži přišla určitá únava. Jeho tělo ještě není v optimálním stavu.“

Co jste si sliboval od střídání po druhé brance Baníku?

„Byla potřeba změna, aby na hřiště přišla jiná typologie hráčů. Dát tam vysoké hráče, kteří se hodí na centry, vytvořit tlak na stopery. Ale nebylo to optimální. Baník si to hlídal, hodně to vzadu zahustil.“

Proč nedokážete zúročit takovou převahu?

„Jak už jsem říkal - do zápasu mi tohle vůbec nezapadá, nerozumím tomu. Srovnání Baníku předcházel neodkop našeho hráče, místo, aby to odehrál do autu, nahraje Šínovi, ten to posune na druhou stranu a Buchta promění utěšenou ránu. Štěstí šlo proti nám. Venca Jemelka to potom nezvládl, takový zkušený borec by si měl v podobné situaci poradit. Dal gól, nebyl důvod, aby udělal takovou hrubou chybu. Nepasuje mi to do rozpoložení hráčů, jak je tohle možné. Děláme chyby vzadu. Chybí nám Markovič, bez něj obrana není tak stabilní. Bohužel nebude k dispozici do konce sezony.“

Baník vás bodově dotáhl, ale vzhledem k lepšímu postavení v základní části to máte ve svých rukách.

„Víme to, budeme bojovat až do konce, nic jiného nám nezbývá. Měli jsme mečbol, nevyužili ho, to se stává. Velmi nás to mrzí, sami jsme si to zavinili.“

Pochválíte za výkon Baník?

„Má výborné mužstvo, ukázal, že jeho kádr je slušný, i přes nějaká oslabení si vedli dobře. Druhou branku vstřelil Owusu, který nehraje pravidelně. Baník přijel dobře motivovaný, věděl, že pokud chce hrát o druhé místo, musí bodovat. Hráli tak, jak jsme očekávali. Dostali jsme je do úzkých v prvním poločase, měli jsme jinak dobře hrající Baník na lopatě. Ale bohužel jsme to prohospodařili, nebyli jsme produktivní.“