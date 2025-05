SESTŘIH: Plzeň - Baník 1:2. ŠOK pro Viktorii. Klukům jsem to podělal, omlouvá se Jemelka

Viktorii šlo všechno do karet. Ve druhé půli otevřel skóre povedenou hlavičkou Václav Jemelka a domácí ochozy slavily. Euforie ale trvala sotva dvě minuty. Krásnou ranou srovnal David Buchta a o dvě minuty později otočil zápas Dennis Owusu. Závěrečný tlak Viktorie se proměnil v křeč. Baník přežil i pětiminutové nastavení a z Plzně veze stejně jako v jarním duelu základní části senzační tři body.

Domácí tým končil zápas v naprostém šoku, ztratil vedení podobně jako před týdnem na Slavii, kde vedl dokonce tři jedna. Zbytečnými, dle trenéra Koubka absolutně lacinými chybami vrátil Baník do boje o druhé místo. Radost nemá ani Sparta, která přišla i o teoretickou naději skončit třetí.

Ostrava s Plzní jsou dvě kola před koncem sezony shodně na 68 bodech. Příští týden jede Plzeň do Olomouce, která nemá o co hrát a bude po středečním finále MOL Cupu. Stejný duel má před sebou i Sparta, kterou přivítá Baník. V posledním kole jede Ostrava na mistrovskou Slavii, Plzeň končí doma s Jabloncem. Viktoria má stále situaci ve svých rukách – pokud dvakrát vyhraje, i při bodové rovnosti skončí před Baníkem druhá.

Přitom málokdo by před zápasem vsadil dvojku. Ostrava přijela do Plzně bez šesti hráčů, z nich pět patří do základu. Ze zdravotních důvodů vypadl i kapitán Ewerton. Pavel Hapal musel hodně improvizovat, například poprvé v sezoně nastoupil uprostřed stoperské trojky David Lischka. Západočeši mohli v případě úspěchu před vyprodanou Doosan Arenou slavit jistotu druhého místa a pozice v kvalifikaci o Ligu mistrů, takhle končili zápas zlomení.

„Měli jsme to uhrát na nulu vzadu, udělali jsme dvě chyby, já jednu fatální. Musím se omluvit, že jsem to klukům podělal. Škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do remízy. Jsme nastejno s Baníkem, nezbývá než bojovat v dalších zápasech,“ hodnotil pro stanici Oneplay Sport střelec plzeňského gólu Jemelka.

Slova těžko hledal i poražený trenér Miroslav Koubek. „Dneska to bylo o nízké produktivitě a potrestání dvou laciných chyb. Dáme branku, pak se během pěti minut dopustíme dvou fatálních, obrovských chyb. Šancí jsme měli opravdu hodně, prostě jsme selhali. Baníku blahopřeji. Asi by zápasu slušela remíza. Náš výkon nebyl špatný, udělali jsme stejně jako na Slavii dvě chyby,“ posteskl si západočeský kouč.

Článek pokračuje pod infografikou

Heroická otočka Baníku nabídla několik příběhů, nejvíc vynikl skvělý výkon gólmana Dominika Holce. Ostravská jednička zlikvidovala v první půli tutovky Jana Palusky, Matěje Vydry, dělovku Amara Memiče vytáhla se štěstím na břevno. Ve druhé půli se Holec blýskl při Šulcově zakončení a výrazně pomohl i při závěrečném tlaku Plzně.

Ostravští hráči při cestě do kabin křepčili tak, že byli slyšet až do tiskového střediska, domácí dlouho nechápali, že ztratili druhý dobře rozehraný zápas po sobě. Kromě skvělých zákroků Holce měli i další šance, ale vzadu nebyli dostatečně pevní. A doplatili na to v osudové pětiminutovce.

„Dřeme, makáme. Jsme rozbití, ale hráči stejně jedou na doraz a mužstvo je za to odměněné. Možná jsme nebyli lepší, ale produktivní. Plzeň byla hlavně v úvodu velice nebezpečná. Uchylili jsme se na pracovitost, bránění a brejkové situace. Soupeř jako kdyby znejistěl, ale přidali jsme druhý gól a ten byl rozhodující. Pochválit musím celý tým, odvádí skvělou práci, Jde to za celým klubem,“ zdůraznil ostravský kouč Hapal.

Liga tak i v úplném finiši bude mít dál svůj náboj. Klíčoví hráči Plzně místo možné dovolené podobně jako reprezentanti Slavie musí dál do fotbalových montérek a o kýžené stříbro tvrdě dřít. Naopak Baník půjde do finiše v absolutní euforii s jistotou evropských pohárů.