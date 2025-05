Kobylík o Oscarově gólu: Je úlet, že ho rozhodčí uznali. Kam jako míří kamery? Friise chápu

Vstoupit do diskuse (

Takže byste Oscarův gól neuznal?

„Nikdy. Když ho dá rukou… Byla jasná. V záběru vidím, že zahrál předloktím. Je úlet, že rozhodčí gól uznali.“

Trenéra Friise chápete?

„Ještě aby ne, když Slavia dá v derby na konci zápasu gól rukou. Já bych byl vyřízený.“

Ale reagoval hodně podrážděně, sprostě…

„Je pod velkým tlakem, nedaří se a spekuluje se o jeho odvolání. Sparta má výsledkově tragickou sezonu, a když přijde další prohra v řadě kvůli tomu, že se rozhodčí na VARu koukal někam jinam, byl bych taky nepříčetný. O titulu pro Slavii se rozhodlo už dávno, ale prohrát derby takovým způsobem, to je blbé.“

Kontroverze kolem videa jsou špatnou reklamou, že?

„Nebavíme se o tom, jestli někdo podtrhl druhému hráči nohu. Tady je i z Oscarovy řeči těla vidět, že on se ani neradoval, sebral se ze země, šel na svou pozici, aby Sparta neměla rychlý brejk. Ani nevěřil, že by mu gól uznali. Ale uznali. To je šílené.“

V čem vidíte tedy chybu?