Nezmarův majstrštyk, Camavinga z Podještědí. Eneme je blízko Spartě, čím zaujal?

V létě přišel do Slovanu Liberec z Vyškova a okamžitě se dokázal adaptovat na tempo české nejvyšší fotbalové soutěže. „Z mého pohledu je to možná nejpovedenější letní přestup Jana Nezmara. Myslím si, že je to momentálně velmi žhavé zboží v libereckém kádru,“ říká na adresu čtyřiadvacetiletého Santiaga Enemeho redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Chtěl bych ho nejprve vidět v českém TOP klubu. Určitě by takový hráč pomohl Spartě nebo Plzni,“ dodává jeho kolega Jiří Fejgl. Právě přestup do Sparty je podle aktuálních informací blízko.