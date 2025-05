Volní Češi v zahraničí. Po Janoškovi kouká i Baník, Macek poprvé do ligy?

Dva čeští hráči působící v zahraničí řeší nová angažmá. Dominik Janošek (26) po dvou letech končí v nizozemské Bredě, klub ještě před koncem sezony prohlásil, že na něj neuplatní opci. Podobně je na tom Roman Macek (28), jemuž vyprší kontrakt ve švýcarském Luganu. Prvně jmenovaný může být zajímavou variantou pro Baník, Macek by se od nové sezony mohl poprvé ukázat v české lize.

Dominik Janošek odehrál skvělou minulou sezonu, v Bredě patřil ke klíčovým hráčům, kteří se zasloužili o postup do Eredivisie (bilance 38 zápasů, 11+10). Ve druhé sezoně v nejvyšší soutěži už nastupoval spíš z pozice náhradníka (27 zápasů, 2+4), trenéři upřednostňovali jiné typy hráčů. Přesto si v Nizozemsku vybudoval skvělou pozici i uznání od fanoušků. Na domácí nedělní poslední zápas sezony mu chystají velkou rozlučku.

Klub se rozhodl, že i přes úspěšnou spolupráci na něj neuplatní opci a z Janoška bude v létě volný hráč. „Dominik hrál významnou roli v naší postupové sezoně, z jeho kvalit jsme těžili i v první lize,“ sdělil v oficiálním prohlášení technický ředitel Bredy Peter Maas. „Také oceňujeme Dominikův profesionální a pozitivní přístup uvnitř týmu. NAC přeje Dominikovi mnoho úspěchů v další kariéře a děkuje mu za všechny krásné momenty a zážitky, které s ním klub prožil.“

Co s ním bude dál? Jakmile Breda oznámila, že je Janošek volný, obdržel řadu nabídek. Ze zajímavých zahraničních lig i od klubů z Česka. Pozorně kolem něj sleduje situaci i ostravský Baník, kde by mohl být kvalitním doplněním ke středové dvojici Rigo, Boula.

Česká liga nikdy nebyla tak atraktivní, říká Macek

Dlouhá zahraniční kapitola se láme u Romana Macka. Český středový záložník odehrál posledních šest sezon ve švýcarském Luganu, dlouho patřil Juventusu, kde se snažil prosadit do velkého fotbalu. Po sezoně je stejně jako Janošek volným hráčem, tudíž zadarmo.

„Ten rok byl hodně turbulentní, byla tam řada důvodů, proč jsem tolik nehrál. Do trošku prekérní situace jsem se nedostal vlastní vinou,“ vyjádřil se Macek pro Sport. „V závěru sezony přeci jen víc nastupuji. Cítím se výborně, dál mám ty nejvyšší ambice,“ vzkázal během cesty na utkání do Ženevy, kde se Lugano utká v pátek večer v rámci zápasů skupiny o titul se Servette.

Také Macek bude řešit další angažmá. Možnosti se rýsují v zahraničí, nebránil by se ani návratu do Česka. „Ligu jsem doma ještě nehrál, tím, jak stoupl koeficient a co některé kluby předvádí v evropských pohárech, asi ještě nikdy nebyla tak atraktivní,“ přiznal. „Rád bych hrál někde, kde jsou ty nejvyšší cíle a maximální ambice, podobně jako tomu bylo v poslední době v Luganu. Nebráním se ničemu.“

Asi nejpovedenější sezonu měl Macek v ročníku 2022/23, kdy zaznamenal osm asistencí. Zastane řadu pozic, nejvíc mu sedí hra uprostřed na šestce nebo osmičce. Minulý rok, kdy nastupoval pravidelně a dařilo se mu, byl dokonce v širším hledáčku české reprezentace.