Jak si vysvětlujete kolaps v závěru, kdy jste z 2:0 ztratili na 2:3?

„Hra se nám zhroutila. Hlavně ve středu pole nás přehrávali. Defenzivu bych rozdělil do doby, kdy hrál Moses a kdy nehrál. Pak už si soupeř dělal ve středu pole, co chtěl.

Nebylo to i tím, že už byla na hřišti hodně mladá sestava?

„Na druhou stranu je dobře, že si tím hráči projdou. Ogbu ani Zafeiris nebyli ve stavu, aby naskočili do zápasu, ačkoliv byli na lavičce. Jablonec hrál vabank, Martinec šel nahoru, vytvořili velký tlak. Nedokázali jsme najednou reagovat na pohyb a rotace hráčů. Proto jsou tak cenní hráči jako Bořil, kteří dokážou ostatní usměrnit.“

Sparta je mimo pohárové příčky. Nemrzí vás to s ohledem na příští sezonu? Teoreticky by se mohla soustředit jen na ligu…

(usměje se) „To není naše starost, ani nevím, co na to říct. Spíš bych vyzdvihnul Jablonec a Luboše Kozla. Tým získal hned tvář. Hráli jsme tu někdy v desátém kole a já jsem tehdy říkal, že to bude klíč k podzimu. Už tehdy to byl silný tým, ale ještě se zlepšili, dobře to doplnili. Pokud se do Evropy dostanou, mohou jít daleko.“

Po Olomouci jste řekl, že když na hráče není tlak na výsledek, těžko se dá hodnotit jejich pozice pro příští sezonu. Byl tohle ten případ?

„Ano, ale každá minutáž je dobrá. Vidíte potenciál a řešení situací. Dohrávat zázpas v lize je někdy těžší než ho začínat, je to o soubojovosti, organizaci hry, mentalitě…. Sami jste viděli, že tam byla spoustu situací, které se nám nestávají. Soupeř patří do TOP kvality. Nebojím se říct, že je Jablonec evropské mužstvo, jsou hodně vyspělí. Tekijaški, Beran, Jawo, Alégué… Vyjmenovával bych dlouho. Hodně vám to ukáže. Bylo vidět, že Jablonci šlo o hodně, ale my jsme byli v křeči. Z naší strany tam bylo hodně zajímavých individuálních výkonů, především směrem dopředu.“

Fanouškům se konečně ukázal Timothy Ouma. Co jste říkal na jeho debut?

„Je rozdíl hrát v páru s Oscarem a bez něj. To samé dnes platilo i pro hraní v páru s Mosesem. David byl famózní a pak je těžké hodnotit hráče vedle něj. Na Oumovi je vidět, že předtím hrál v jiném stylu, má někdy problém s nabíráním hráčů, ale má zajímavou typologii, co se týče vítězných soubojů. Zdálo se mi, že i v první půli musel kondičně někdy odpočívat. Parametry má dobré, ale měl tam pár zbytečných ztrát. Na svůj věk jde o zajímavého hráče. Slibný výkon, ale musí ještě přidat, představoval bych si větší aktivitu.“

Na dvacet minut naskočil Milan Škoda. Neřešme hodnocení výkonu, ale spíš to, jak i pro vás bylo důležité poskytnout mu rozlučku s fanoušky, kterou si při odchodu do Turecka před pěti lety užít nemohl?

„Milanovi musím zpětně poděkovat. Byl to jeden s hráčů, co nám hrozně pomohl k transformaci týmu směrem k cestě, kterou jsme se vydali a snažil se jí přizpůsobit. Jsem hrozně vděčný, jak nám pomohl v kabině jako trenérům. Vyšlo to tu tak, že jsme neměli útočníka k Chytilovi. Béčko hrálo ve Varnsdorfu důležité utkání, tak jsme dali trenérům vybrat, jestli vezmeme jeho, nebo Vladimira Perišiče. Já byl radši, že pojede Škoďák, protože byl předpoklad, že se dostane na hřiště hodně mladších hráčů. Tak to vyšlo dneska, uvidíme, co bude za týden. Nebylo to kvůli odměně, ale i kvůli situaci, kdy jsme potřebovali zkušeného hráče.“