Domrvili jsme spoustu věcí. Čupr o Rosickém, Friisovi i zlomu sezony. Sport okomentoval jeho výroky

„Kvalifikaci evropského poháru jsme nehráli naposledy před více než čtyřiceti lety. To by bylo pro mě neuvěřitelné zklamání. Z praktického hlediska by to ovlivnilo příchod atraktivních hráčů nebo atraktivního trenéra a způsob, jakým se hráči ukazují v Evropě. A samozřejmě jde o finanční dopady na klub. To je velice špatná záležitost. Pravda je taková, že v poslední době jsme nezvládli relativně jednoduchý dvojzápas s Vikingem a pomohlo nám to se nastartovat. Věřím ještě, že se nějakou náhodou do předkola dostaneme, i když to nemáme ve vlastních rukou a nedá se na nic spoléhat. Když v něm nebudeme, tak prostě budeme pracovat na tom, abychom se příští sezonu vrátili rovnou do ligové fáze Ligy mistrů.“

Komentář iSportu: „Jediná výhoda sezony bez Evropy je, že nový kouč dostane čas na práci, může s týmem pravidelně trénovat. To účast v pohárech nedovoluje. Ale upřímně, tohle je slabá útěcha. Sezona bez trofeje a mimo ligovou čtyřku je mimořádná ostuda, která výrazně stíží shánění zahraničních posil. Birmančevič a další by se momentálně do takového klubu určitě nehrnuli.“