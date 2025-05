Levý: Sparta potřebuje tvrdou ruku, na Kuchtu uplatnit opci. Vzal by Kadeřábka?

Dopadlo poslední kolo dle vašich očekávání?

„Slavia i Plzeň v poslední době ukázaly, že jsou zaslouženě na vedoucích místech ligové tabulky. Plzeň na dálku bojovala s Baníkem, stejně jako Slavia si se zápasem s přehledem a suverénně poradila. Oba týmy nedopustily překvapení.“

Potvrdily se vaše dlouhodobé predikce, že Plzeň skončí před Spartou.

„O druhém místě Plzně jsem byl přesvědčený dlouhodobě. Co se týká kvality kádru a jak to měla poskládané, opravdu byla druhá nejlepší za Slavií. Měla na jaře jen chvilkovou krizi, kdy ještě válčila v evropských pohárech, to ji stálo pár bodů a trošku to zdramatizovala.“

Dokáže příští sezonu ještě víc zatlačit na Slavii?

„Bude záležet, jakým způsobem mužstva poskládají kádry na příští sezonu. Predikováním něčeho se pouštím na tenký led, ale Slavia podle mě bude i v příští sezoně jasným favoritem na obhajobu. Pokud udrží většinu kádru, eventuelně ještě někoho přivede na zvýšení konkurence nebo na posílení některých postů směrem k náročné Lize mistrů, jsem přesvědčený o tom, že Slavia bude udávat lize zase tón.“

Velmi rychle posiluje Plzeň, která reaguje na odchody Lukáše Kalvacha s Caduem, možností je i přestup Pavla Šulce.

„Tohle je silná stránka Ády Šádka, že přemýšlí několik tahů dopředu.