Sivok je náročný, při debatách jsme naráželi na peníze. Sparta mu vyhovuje, říká Vozábal

Tomáš Sivok se vrátil do Sparty před třemi lety, když se stal sportovním manažerem A týmu. Fungoval jako spojka mezi kabinou a vedením klubu. Nyní se dočasně dostal do nové pozice. „Spartě má co nabídnout. Byl v cizině, má jméno a před hráči je někdo. Není to místní Janek,“ prohodil Martin Vozábal, někdejší záložník Českých Budějovic, Slavie nebo Slovácka.

Takže jde o dobrý záskok za Rosického v pozici sportovního ředitele?

„Tohle rozhodnutí je logické, všechno do sebe zapadá. Tomáš má dispozice k tomu, aby byl sportovní ředitel. Cítí fotbal, rozumí mu a zná jeho prostředí. Současně vždycky vnímal sportovní úsek a je pro něj výhoda, že k tomu načichl ve Spartě, která mu podle mě vyhovuje.“

V čem konkrétně?

„Už v Budějovicích jsme se bavili o jeho představách, byly logické a zcela normální. Inspiroval se tím, co zažil v zahraničí. To stojí peníze, na což jsme naráželi. Některé věci jsme prostě neuměli zajistit. Ve Spartě je finančně zdatné prostředí, proto se do něj hodí. Umí v něm ukázat potenciál.“

Chápu správně, že je velmi náročný?

„Na sebe a stejně tak na okolí. Vyhledává k sobě lidi, kteří nejsou líní. Všechno chce dělat v topu. K tomu patří vše kolem jako data a další moderní technologie.“

Článek pokračuje pod příspěvkem

Po konci kariéry se pokusil koupit Dynamo, poté do něj vstoupil místo vás na pozici sportovního manažera. Vyvíjel se postupně?

„Rozhodně nebyl líný, chtěl se pořád vzdělávat a klidně jel na stáž do zahraničí. Měl z hráčské kariéry představu, jak se to má dělat, ale současně se nebál nasávat další vědomosti. A když se něco nového naučil, nestyděl se za to. Uměl si ze všeho vyzobnout to, co se mu líbilo.“

Oba jste odchovanci Českých Budějovic, znáte se. Jaký je povahou?

„Je vstřícný, kamarádský, ale fotbalem žije, od rána do večera. Už od začátku říkal, že chce hráče neustále zlepšovat.“