Jedenáctka ligové sezony podle hráčů: souboj Slavie s Plzní, jediný sparťan

Na začátku reprezentačního srazu před kvalifikačními duely o šampionát v Americe proti Černé Hoře a Chorvatsku měli někteří hráči českého týmu příjemnou povinnost. V pondělí proběhlo v pražském hotelu na Smíchově, kde mužstvo Ivana Haška tradičně bydlí, slavnostní vyhlášení nejlepší jedenáctky sezony Chance Ligy za sezonu 2024/25 za účastí vybraných členů národního týmu. Jde o první ročník ankety pořádané Českou asociací fotbalových hráčů (ČAFH), hlasovali v ní samotní hráči a vybíralo se do systému 3-4-3. Kdo se do ideální sestavy dostal? A koho zvolily hráčky do nejlepší jedenáctky ženské FORTUNA=LIGY?