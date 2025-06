Zemětřesení ve Slovácku: V čele klubu po letech končí Pojezný. Důvod?

Důvod jeho sesazení? Rozepře s Vítězslavem Skopalem, jedním ze dvou majitelů klubu. Právě vlastník společnosti Solar Global jednal s Janem Kameníkem, který se má stát novým koučem mužstva po Tomáši Palinkovi. K finálnímu jednání má dojít ve čtvrtek, po trenérově návratu ze srazu nové reprezentace U21 v Jablonci.

Celá věc už nejspíš vázne jen na tom, zda s ním přijde také asistent Richard Dostálek, což je Kameníkovým přáním. Oba muži úspěšně spolupracovali ve druholigovém Vyškově, který dotáhli do baráže s Duklou a v ní až do penaltového rozstřelu. Angažmá Tomáše Josla jako kondičního trenéra pro celý klub by mělo být jisté. Slovácko musí vyřešit, co s Palinkem a jeho otcem Janem, dosud jedním z asistentů „áčka“.

Společně s Pojezným má změnit funkci rovněž Josef Kolář, generální sekretář a člen představenstva. Výkonná pozice je podle našich informací připravena pro jednoho z manažerů firem druhého vlastníka – Zdeňka Zemka.

Důležitým mužem v zákulisí sportovních operací se stal v poslední době Jiří Plíšek, bývalý trenér Teplic, Hradce Králové a také Slovácka (2006). Jeho role je nyní stěžejnější než Pojezného.