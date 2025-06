Datové unikáty Česka: Akcent na domácí hráče, chybí góly mladých. Hradec se vymyká

Na pár výjimek je v Česku pro teenagery stále těžké dostat se k větší porci minut, a tím pádem se i zapisovat do statistik utkání. Pouze 18 gólů padlo z kopaček hráčů do 20 let, což je v rámci top 10 druhý nejnižší počet. Za Českem je už jen turecká liga (8 gólů), soutěž, která je dlouhodobě známá tím, že láká především vysloužilé zahraniční hvězdy. Pouze Slavia a Pardubice měly ve svých řadách po dvou teenagerech, kteří vstřelili gól (Dominik Pech, El Hadji Malick Diouf/Štěpán Míšek, Filip Šancl).

Záložník Sparty Roman Horák • Pavel Mazáč (Sport)