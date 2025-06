Konkurence pro Holzera, konec Kpoza? Baník chce nejproduktivnějšího ligového beka

Byli ustřelení, jak se říká. El Hadji Malick Diouf a Daniel Horák zapsali v minulé sezoně deset kanadských bodů, z wingbeků na tom ve fotbalové Chance Lize nikdo nebyl lépe. Zatímco slávista pravděpodobně zamíří do Premier League, o pětadvacetiletého leváka z Hradce Králové má podle informací iSportu zájem Baník, kde by mohl nahradit Patricka Kpoza. Východočeši se na Horákův odchod postupně připravují, i proto s předstihem vykoupili obránce Davida Ludvíčka z Dukly.

Etabloval se v základní sestavě Hradce Králové, ať už ho vedl Jozef Weber, Václav Kotal nebo teď David Horejš. Po návratu ze Sparty, kde působil v druholigovém béčku, se z Daniela Horáka stal nadstandardní prvoligový fotbalista. Zejména co se čísel týče: sedm branek a jedenáct asistencí za dva ročníky, to už zní. Nestyděli by se za to ani ofenzivnější záložníci.

Proto je logické, že pětadvacetiletý Horák přitahuje pozornost. Zvlášť když má precizní levačku a smlouvu na východě Čech už jen do června 2026. Čili teď má Hradec předposlední možnost ho slušně zobchodovat.