260 milionů: Liga může stát i víc. Co VAR a je nadstavba „no go“ zóna?

Taková suma vyrazila loni v létě dech: 260 milionů korun, pětkrát rok co rok! Ano, tolik sázkovku Chance stojí generální partnerství s první a druhou ligou. A i po první „společné“ sezoně tvrdí, že udělala dobře. „Ta částka se nám může vrátit a hodnota českého fotbalu ji může překonat,“ tvrdí Martin Ptáčník, šéf sponzoringového úseku skupiny Tipsport, pod niž Chance spadá. „Naším cílem pro další období je ideálně sumu navýšit,“ přidává se Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace. Nyní se však objevila hrozba, která mohla profesionální kluby o velké peníze obrat. „Přišly by o stamiliony,“ varuje Hajný. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Ten strašák se jmenuje omezení reklamy na hazardní hry, naposledy byl ve hře minulé dny. Pokud by prošel, což se nestalo, citelně by postihl celý český sport. I fotbal, jenž přitom teprve první rok začal těžit z rekordního, více než trojnásobně vyššího kontraktu s titulárním sponzorem…

Na začátek si jen, prosím potvrďme to, co od začátku všichni uvádíme: stojí Chanci generální partnerství s LFA 260 milionů ročně?

PTÁČNÍK: „Přesnou částku samozřejmě nesdělím, ale jak se říká, řádově to sedí.“ (usmívá se)

Částka, ke které se Chance zavázala, se diametrálně liší od těch, které nabízeli ostatní. Proč jste do toho šli tak razantně?

PTÁČNÍK: „My víme, jakou hodnotu pro nás fotbal má. Vidíme, že je to fenomén a že je na vzestupu, což je vidět i na příchodu nových investorů do klubů a na zájmu dalších partnerů, kteří se do něj chystají také vstoupit nebo o tom uvažují. Víme, kvůli čemu a proč jsme danou nabídku podali. Fotbal stoupá ve všech možných parametrech: navštěvuje a sleduje ho mnohem víc lidí, kluby mají nové stadiony, více investují do marketingu, do komunikace s fanoušky. A už dávno nejde jen o Spartu, Slavii, Plzeň nebo Baník, ale i o další kluby, které se jim chtějí přiblížit. Fotbal je pro nás obrovsky zajímavý – a to samozřejmě i díky tomu, že se jedná o suverénně nejsázenější sport. Zájem o vstup do fotbalu jsme veřejně deklarovali již několik let nazpět, rok zpátky jsme tento cíl naplnili. Smlouva je dlouhodobá, na pět let, nejzásadnější hodnocení spolupráce nás čeká, až se přiblíží svému závěru. Projeví se de facto na dalším jednání o pokračování spolupráce, případně při nových tendrech.“

HAJNÝ: „To je úkol pro nás, abychom za tu dobu částku minimálně obhájili, abychom Chanci ukázali, že její peníze byly dobře investované. V posledních měsících jsme zintenzivnili práci na dalších projektech, stabilizaci značky. Naším cílem pro nové období je ideálně sumu navýšit – dlouhodobě se o tom bavíme na ligovém výboru se zástupci klubů, abychom dokázali partnery přesvědčit o tom, že profesionální fotbal takovou hodnotu má.“

Ne že bych tak pěknou sumu profesionálním klubům nepřál, ale v prvním kole tendru jste mohli dát výrazně nižší nabídku a ve druhém, kam postoupili tři nejvyšší, ji případně vylepšit.

PTÁČNÍK: „My nestřílíme naslepo. Měli jsme to spočítané a máme to spočítané doteď. A díky tomu dnes tady sedíme.“ (usmívá se)

HAJNÝ: „O titulární partnerství byl obrovský zájem. Takový jsem za těch čtrnáct let, kdy u ligy jsem, nezažil. A nejen ze sázkového byznysu, ale i dalších, z bankovnictví. Hodně to rezonovalo, kolovaly nejrůznější informace. Nemyslím si, že by někdo mohl spekulovat – a teď vůbec nemluvím za Chanci – že nabídne nějakou menší částku a že to možná dopadne, protože jde o souboj jednoho, dvou zájemců. Společností, které seriózně chtěly do generálního partnerství vstoupit, nebo se o něj zajímaly, bylo opravdu několik. I proto se někdo mohl rozhodnout jít do tendru s vysokou nabídkou, aby pak nemusel řešit případné komplikace nebo riskovat, že nevyhraje. Ale to je můj osobní názor.“

To je jedno z možných vysvětlení. Přesto vítězná suma musela šokovat i vás v LFA, je to tak?

HAJNÝ: „Jsem rád, že Martin a skupina Tipsport si za tou částkou stojí. Postoj Chance byl od začátku silný, poselství její nabídky znělo: Tohle partnerství hodně chceme. Když jsme rozbalovali obálky, byl to pro nás velmi silný statement. Přesvědčil nás o tom, že získáváme partnera, který chce za pět let profesionální fotbal významně posunout. A jeho investice k tomu výrazně pomůže.“

PTÁČNÍK: „Dospěli jsme k částce, která se nám může vyplatit, vrátit a vést k takovému rozmachu českého fotbalu, že ji jeho hodnota může za pět let překonat. Jsme spokojení, věříme, že jsme do něho vstoupili v pravý čas. Pro fotbal je to ale také závazek. Nikde není psáno, že pokud peníze nebudou z našeho pohledu ve fotbalovém prostředí efektivně vynaložené, tak se nabídka bude opakovat. Nyní jsme ale spokojení. Vidíme zájem sázkařů o Chance Ligu i počet našich klientů zapojených do Megatipovačky: každý měsíc ji hrálo přes sto tisíc lidí.“

Příjmy Chance Ligy od sezóny 2024/25 (v mil. Kč) Položka Částka Televizní práva – první liga 302 Televizní práva – druhá liga 1,2 Titulární sponzor 260 Bettingová práva (ČR + SR) 129 Bettingová práva mimo ČR 27 Vysílací práva mimo ČR a SR

+ audiokomentáře & highlighty 30 Celkem 750,2

Tendr na generálního partnera – 1. kolo (nabídky v mil. Kč) Společnost Nabídka Betano 38 Fortuna 95 ČSOB 100 Chance 260

Loterijnímu byznysu hrozí zpřísnění podmínek pro jeho fungování. Vedle vyšších odvodů do státní kasy je to především omezení reklamy. Dá se říct, že jste se proti tomu pětiletým kontraktem svým způsobem pojistili?

PTÁČNÍK: „V rámci témat dnešních dnů se tato úvaha nabízí, ale obecně je velmi těžké v tomhle směru předvídat. Spekulací je mnoho. Ale ohledně problematiky případného omezování našeho byznysu bych chtěl říct jednu důležitou věc: pokud by k němu došlo, nepřestane se automaticky sázet. Sázkaři by se přesunuli, řekněme, do šedé zóny. Čím vyšší zdanění, tím větší rozmach černého trhu, peníze jdou jinam než do státního rozpočtu. Víc než cokoli jiného by regulace znamenala markantní úbytek peněz pro celý český sport.“

Můžete to vyčíslit?

PTÁČNÍK: „Pokud budu mluvit za skupinu Tipsport, jsme v tuhle chvíli jeho největší podporovatel, v souhrnu už jde o miliardy korun. A kdybychom byli omezení v možnostech reklamy ve sportu, tak bychom do něj peníze v takových řádech z logiky věci nedávali. Nebudu mluvit o fotbale, ale troufnu si říct, že některým svazům i klubům v jiných sportech by to přineslo až existenční problémy. Částky, které ročně do sportu dodává sázkařský sektor, by stát ze svého rozpočtu nebyl schopen suplovat. Ale abych se vrátil k otázce jako takové: je pravdou, že pokud bychom nemohli mít reklamu na utkáních, při přenosech a podobně, titulární partnerství může být jedním ze způsobů, jak u sportu zůstat. Zase bychom se ale případně bavili o úplně jiných celkových hodnotách.“

Možná je to spíše otázka pro právníky, nicméně jak by se změny podmínek pro sázkovky promítly do plnění smlouvy s LFA?