Darida začal přípravu s Hradcem: Návrat do Plzně? To jsem mohl zůstat v Řecku

Velké jméno dorazilo do Hradce Králové. Vladimír Darida, někdejší reprezentační kapitán, zaparkoval v pondělí před devátou ranní u „Malšáku“ své porsche a vrhnul se do přípravy s černobílým týmem. Čtyřiatřicetiletý záložník je zásadní posilou týmu, který bude (a musí) cílit na elitní šestku ligy.

Českou ligu nekopal už dvanáct let. Mezi tím si střihl deset roků v Německu a necelé tři v Řecku. Vladimír Darida je zpět, kvůli rodině bude působit v Hradci Králové.

Návraty nebývají jednoduché. Jste na špičkách?

„I to jsem měl v hlavě, některé nebyly povedené. Nejdu se sem ale jen proběhnout, takový nejsem. Kdybych cítil, že si jdu užít kabinu, tak by to vůbec nedávalo smysl. Dám do toho všechno, věřím, že tenhle návrat bude dobrej.“

Takže se můžeme těšit na běžecké rekordy?

„Doufám, že budou nějaká jiná čísla - branky a asistence.“

Do Hradce jdete zejména kvůli rodině. Už jste zabydlení?

„Ještě úplně ne. V neděli jsem dostal klíče od jednoho nájemního domu tady, zatím nemáme dostavěno. Ještě pár měsíců budeme v provizoriu.“

Čím vás Hradec nalákal?

„Přiznám, že v tom největší roli hrála rodina. Měl jsem možnost pokračovat v Soluni, ale pro rodiče by bylo cestování složité. Synovi je šest let, nechtěli jsme mu to rozbíjet, chtěli jsme, aby šel do první třídy rovnou tady v Čechách. Máme tady dům, budeme v Hradci žít nejspíš do konce života. V klubu se všechno zvedlo od doby, kdy jsem tady nebyl. Krásně to zapadlo.“

Votroci vás lanařili už v loni v létě, že?

„Věděl jsem o nějakém případném zájmu, vedení tady tušilo, jak to mám se životní situací, že se budeme vracet. Ale pořádný kontakt proběhl až letos na jaře. Měl jsem v hlavě, že chci v Soluni dodržet kontrakt, ale pak jsme si sedli a rychle se domluvili.“

Sedíte v útrobách nového stadionu. Ale vy máte skvělou vzpomínku i na ten starý.

„V roce 2013 jsme tady slavili titul, poslední zápas v sezoně mám v hlavě. Staďák si vybavuju, ale proměna je velká, teď vypadá hezky.“

Hradec byla jediná možnost

Mistra jste vyhrál s Plzní. Návrat do Viktorie nepřicházel v úvahu?

„Úplně ne. Já jsem se s nimi samozřejmě potkal, když hráli v Soluni. Po zápase jsem za nimi zašel na hotel. Potkal jsem se s klukama i vedením, dali jsme si kafe, pokecali jsme. Ale kdybych se vrátil do Plzně a dojížděl do Hradce, tak to už jsem skoro mohl zůstat v Soluni. Proto jsme to víc neřešili, Hradec byl jediná možnost.“

Pomůžete mu herně?

„Za dva a půl roku v Soluni jsem odehrál takřka všechno kromě asi jednoho měsíce minulý podzim, kdy jsem měl trošku problém. Jsem sice v nějakém věku, ale cítím se dobře, rozhodně ne na to, abych končil kariéru. Viděl jsem, že jsem Soluni pořád měl co dát, pak už bylo potřeba se rozhodnout, kde budu pokračovat, kde strávím další roky.“

Pozvednete kreativitu mužstva? Tvorba šancí byla jeho problém.

„Bavili jsme se s trenérem Horejšem, co ode mě očekává, jakou pozici bych měl hrát. Je to osmička, to mám nejradši, je pro mě ideální to od něj slyšet. Myslím, že dokážu dobře číst hru, vnímat prostor, být spojka mezi obranou a útokem. Věřím, že dokážu vytvářet situace, abychom se dostávali víc do zakončení.“

Vnímáte velké očekávání?

„Myslím, že jo. Samozřejmě, slýchám to. Je to jasné, když přijde hráč s nějakými zkušenostmi ze zahraničí a nároďáku. Věřím, že ho dokážu naplnit.“

Hradec žije fotbalovým boomem. Všiml jste si?

„Klub je na tom podobně jako celá liga. Známí i lidé kolem mi říkají, že je to tady dobře nastavené. Je to velká změna od doby, kdy se tady střídala druhá a první liga, teď je tu stabilně. Kroky nahoru jsou vidět.“

Horejš o změnách

Na Slovensku odchází stoper David Heidenreich, do Plzně další zadák karel Spáčil. Hradec Králové získal z Dukly Davida Ludvíčka a Jakuba Hodka, štěstí zkusí také jihlavský Dominik Farka. Zásadní otázkou, zda se vrátí Tom Slončík, v což trenér David Horejš neochvějně věří. Řeší se však i další dvě jména. Co na to kouč?

Brankář Adam Zadražil a zájem Sparty: „Věřím, že Zadražil bude i dál nedílnou součástí Hradce Králové. My víme, co v něm máme. Je to pro nás brankář číslo jedna. Nemám žádné indicie, že by měl odejít.“

Příchod útočníka Micka van Burena: „Máme vytipovaná nějaká jména, byl bych rád, aby ještě tři hráči dorazili. Když přijdou, tak si myslím, že budeme mít kvalitní tým.“