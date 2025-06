Hradec bydlí u exšéfa Sparty Košťála. Posily jsou na místě, zájem je i o hráče z Plzně

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Když vstoupíte do dveří hotelu St. Florian, ozve se z recepce: ´Dobrý den.´ Český personál je bonusem, který mají k dispozici fotbalisté Hradce Králové na soustředění v rakouském Kaprunu. Provozovatelem nemovitosti u centra alpského městečka je totiž Vlastimil Košťál, bývalý boss pražské Sparty a manažer reprezentace. „Když jsme tu byli s Jirkou Sabouem (sportovním manažerem) vyřizovat podmínky, setkali jsme se. Bylo to moc fajn posezení u večeře a skleničky vína. O fotbale má pořád obrovský přehled. Ten ví, kudy běží zajíc,“ informuje s úsměvem kouč David Horejš.

V hotelu poblíž centra Kaprunu už byl před pár lety s Českými Budějovicemi. Letos zamířil do Alp s Hradcem Králové. „Jsme tady maximálně spokojení. Chtěl bych poděkovat všem za servis, je na vysoké úrovni,“ pochvaluje si Horejš. Superlativy snesl i na kvalitu tréninkového hřiště. „Je asi nejlepší, co jsem na letním soustředění zažil,“ nebojí se říct.

Kádr ještě kompletní nemá, byť všech pět dosavadních posil (Darida, Hodek, Ludvíček, Sojka, Uhrinčať) jsou na místě. „Ještě chceme posílit na určitých pozicích, kde nás tlačí bota. Věříme, že ještě někdo do týmu v brzké době přijde,“ říká Horejš, jenž má jednu posilu vyhlédnutou ve Viktorii Plzeň.

Pohyb může být i směrem ven. Zájem je o útočníka Petra Juliše, a to z Liberce a nově i z Olomouce. „Aby někdo odešel, musel by jiný přijít,“ upozorňuje trenér. Novým hráčům nikdo místo v základu nezaručuje, byť třeba o Vladimíru Daridovi nelze mít žádné pochybnosti. Bývalý kapitán národního týmu ukazuje od prvního tréninku, že si stále udržuje špičkovou výkonnost.

Vedle něj mají růst mladí. Například Alexander Sojka, jenž přišel na přestup z Plzně. „Hodně jsme o Alexe stáli,“ podotýká Horejš. „Je to levonohý hráč s velkým akčním rádiem. Vrchol má ještě před sebou,“ dodává.

S Lecce jsme se nedohodli

Klub jeho příchodem reagoval na odchod Daniela Samka, jenž se vrátil z hostování do italského Lecce, odkud ho obratem vykoupil druholigový Artis Brno. Východočeši na nákladný transfer peníze neměli. „Oba brněnské týmy se do toho pořádně obuly. Už se nám to stalo v případě Kuby Klímy, kdy Zbrojovka vyndala neskutečné peníze. Má bohatého majitele. Dana jsme chtěli, byli jsme s ním spokojení. Jsem rád, že jsem s ním mohl spolupracovat. Bohužel jsme se nedohodli s Lecce. Naopak Artis tu částku vysolil,“ popisuje Horejš.

Mezi stopery se rve o místo Slovák Jakub Uhrinčať (24), naposledy hráč sparťanského béčka. „Věříme, že na první ligu má. Známe ho, splňuje kritéria a věříme, že se bude posouvat,“ prohlašuje kouč. „Museli jsme reagovat na odchod Karla Spáčila a zranění Petra Kodeše. Jakub už druhou ligu přerůstal, ten krok musel nastat.“

V Hradci zůstává brankář Adam Zadražil, který po výborné sezoně zaujal Slavii, Spartu i Baník Ostrava. „Adam je chytrý kluk. Ví, že se musí soustředit na Hradec. Doufám, že tuto sezonu ještě bude nedílnou součástí našeho týmu,“ doufá trenér, jenž v Rakousku postrádá dlouhodobě zraněného křídelníka Lukáše Čmelíka. Mimo hru je také Adam Gríger, úlevy má i defenzivní halv Kodeš.

V úterý čeká Východočechy přípravný duel s bulharským gigantem Ludogorcem Razgrad.