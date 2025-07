Dukla chtěla Grygara, talent Baníku nakonec míří na Slovensko za českým koučem

Pouhých 307 prvoligových minut odehrál Samuel Grygar za Baník po svém návratu z Interu Milán. Takovou vytíženost si dvacetiletý středopolař určitě nepředstavoval, teď by se však jeho kariéra mohla nastartovat. Ne v Ostravě ani Dukle, která o něj projevila zájem, ale na Slovensku. Přestože měl Grygar ještě před pár dny nakročeno do Košic, podle informací iSportu nakonec míří na hostování do Ružomberku, kam jej už loni lákal český kouč Ondřej Smetana.

Samuel Grygar mohl v průběhu dvou posledních let odejít hostovat několikrát, nicméně Slezané ho nepustili. Přestože (i kvůli zdravotním problémům) neměl herní vytížení, trenér Pavel Hapal častokrát opakoval, že musí být trpělivý a čekat na svou šanci, protože se s ním prý systematicky pracuje a před ním je v hierarchii středopolařů reprezentační dvojice Tomáš Rigo, Jiří Boula.

Neuspěly slovenské kluby ani pražská Dukla, která s novým sportovním úsekem buduje omlazený projekt a dvacetiletý záložník jí do plánů zapadal. Před pár týdny o odchodu Grygara nicméně management Baníku nechtěl slyšet, zřejmě i proto, že se na Bazalech počítá s transferem Riga do zahraničí. Pak ale do Ostravy dorazil Christ Tiéhi s Christianem Frýdkem.

A postupem času evidentně nastala i změna v hierarchii realizačního týmu, protože již plně uzdravený Grygar nebyl Hapalem vůbec nominovaný k posledním dvěma utkáním: ani s Lechem Poznaň v Polsku, ani s Banskou Bystricí ve Valašském Meziříčí.

Právě o uplynulém víkendu, kdy byl Grygar poslán do zápasu béčka s rezervou Žiliny místo generálky áčka, bylo jasné, že jeho čas v mateřském celku se krátí. Podle zdrojů redakce byl původně domluven na hostování v Košicích, kam jej enormně chtěl kouč Roman Skuhravý. Ladily se poslední detaily, ovšem na poslední chvíli dohoda ztroskotala. Východoslovenský klub údajně vycouval z toho důvodu, že se mu nepovedlo zrealizovat odchody jiných středopolařů.

A tak se Grygarovi otevřela druhá varianta. Zájem sice projevila i Skalica s trenérem Davidem Oulehlou, nicméně hráč, jenž by měl spadat do nové jednadvacítky, nakonec míří za jiným Čechem. Ondřej Smetana vábil Grygara do Ružomberku už před rokem, pak si odskočil na krátkou štaci do Slovácka, teď již brzy novou posilu přivítá na prvním tréninku.

V sobotu čeká „Ružo“ generálka s rumunským Voluntari, soutěž startuje o týden později než Chance Liga. Smetana s Grygarem se na úvod Niké Ligy představí na půdě Trnavy. To již bude mít za sebou Baník zápasy na Bohemians a s Legií, nebo Aktobe.