ONLINE: Olomouc - Baník 1:0. Elegantní patička Vašulína, hosté poprvé bez Riga a Šína

Daniel Vašulín poslal Olomouc proti Baníku do vedení
Daniel Vašulín poslal Olomouc proti Baníku do vedeníZdroj: ČTK / Peřina Luděk
Olomoucký brankář Jan Koutný v akci
Olomoucký brankář Jan Koutný v akci
Olomouckého Simiona Micheze brání Jiří Boula z Ostravy
Olomoucký stoper Abdoulaye Sylla bojuje s útočníkem Baníku Erikem Prekopem o míč
David Buchta vyváží míč
David Lischka brání Simiona Micheze
Daniel Vašulín uniká Dominikovi Plechatému
Nedělní program 7. kola Chance Ligy pokračuje soubojem Olomouce s Baníkem. Oba týmy za sebou mají neúspěšné čtvrteční zápasy v pohárech - Sigma prohrála s Malmö a na podzim bude hrát Konferenční ligu, Ostravané nestačili na Celje a v Evropě úplně končí. Kouč Slezanů Pavel Hapal se navíc musí vyrovnat s odchody Matěje Šína a Tomáše Riga. ONLINE přenos z utkání sledujte od 17.30 na iSport.cz.

 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Plzeň733115:712
6Karviná740312:812
7Olomouc63124:310
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

