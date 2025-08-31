Prekop o Slavii: Byl jsem rozhozený, trucování nepomůže. Když si představíte ta lákadla...
Mluví se o něm určitě víc, než by chtěl. „Super tiskovka...“ usmál se hořce po prohře 0:1 v Olomouci útočník Baníku Erik Prekop. O co jde? Nejdřív server iSport jako první přinesl informaci o tom, že jej chce Slavia, pak její předseda Jaroslav Tvrdík v podcastu Livesport Daily uvedl, že by mířil rovnou do základní sestavy Jindřicha Trpišovského. Slovák se k tomu postavil čelem, byť občas složitě hledal slova a v určitých chvílích na něm bylo vidět, že se mu lesknou oči. Podle informací webu iSport nicméně ještě nejde o uzavřenou záležitost a bude se jednat.
Zůstanete v Baníku?
„Zeptejte se našeho vedení.“
Pavel Hapal zase říkal, že se máme zeptat vás. Prý s vámi o Slavii mluvil.
„Přemýšlím, jak to normálně říct, aby to nevyznělo špatně... O nějaké nabídce jsem věděl, myslím, že to byla velmi lukrativní nabídka pro všechny strany. Asi už tu můžu otevřeně říct, že to nedopadlo. V první chvíli jsem byl samozřejmě rozhozený. Když si představíte ta lákadla... Dozvíte se, že to nevyšlo, tak to s vámi zamává. Tím neříkám, že bych někam utíkal, ale odpovídám upřímně. Bohužel i to přináší fotbalový život. Kdybych se v tom vrtal, škodil bych ostatním. Klukům by nějaké negativní trucování nepomohlo, to je to poslední, co bych chtěl. Jsme profesionálové, musíme se podle toho chovat.“
Asi máte za sebou dost složitý týden i v kontextu překvapivého nenominování do slovenské reprezentace...
„Super otázky dostávám dneska... (úsměv) Asi jsem doufal, možná jsem si i myslel, že tam budu. Taky jsem prožil takové zklamání, poslední dny nebyly úplně veselé. Nevím asi na to moc co říct... Fyzicky se cítím dobře, nějaké góly padly, výkony asi taky nebyly nejhorší. Je holt třeba makat dále.“
Makáte, ale máte čtyři body.
„Kladně to hodnotit asi nebudu, představovali jsme si to jinak. Říkali jsme si, že los je fajn, a přestože tam máme nějaké dohrávky, měli jsme mít dvojnásobek bodů.“
Proč je nemáte?
„Odešli hráči ze základní sestavy, někteří jsou zranění, všechno si sedá. Přebudovává se tým, musíme zapracovat někoho jiného. Nejde to vždy zvednout z týdne na týden.“
Poprvé jste byli bez Tomáše Riga a Matěje Šína, velká ztráta?
„Určitě je to cítit, odešlo nám třicet gólů i se zraněnými hráči. Někdo musí zvednout rukavici a musí je zastoupit. Nebude to jednoduché, všichni to byli kvalitní hráči na hřišti i v kabině. Musíme zvednout prapor, není čas rozmýšlet nad jinými věcmi.“
Není čas na to, aby se veřejně přehodnotily ambice klubu?
„To je asi taky otázka na vedení. Ale stále jsem zastánce toho, že síla v týmu a individuální kvalita je obrovská. Jak hráči základní sestavy, tak širšího kádru. Fakt máme obrovskou sílu, všichni jsme fotbalisti. Někdo má možná horší formu. Třeba oproti Olomouci je to rozdíl.“
V čem konkrétně?
„Bavil jsem se s klukama, oni se převlíkají v různých kabinách a je jich přes třicet. Možná postupem času doplatíme na to, že nebudeme mít síly, ale to se uvidí. Paradoxně teď nezvládáme zápasy, které jsme zvládali v minulé sezoně. Nestojí při nás ani štěstí. Doufám, že se to otočí a že naskočíme na lepší dlouhodobou šňůru. Nikoho nebaví prohry a nesbírání bodů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu