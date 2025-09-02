Předplatné

Prodej Baníku miliardáři Otavovi se nekoná: Nejednali jsme, neuvažovali jsme, reaguje

Ostravský útočník Erik Prekop v souboji s Abdoulayem Syllou z Olomouce
Olomouckého Simiona Micheze brání Jiří Boula z Ostravy
Olomoucký stoper Abdoulaye Sylla bojuje s útočníkem Baníku Erikem Prekopem o míč
David Buchta vyváží míč
Týmu Pavla Hapala se nepovedl úvod do sezony
Trenér Pavel Hapal z Ostravy po vyřazení od Celje
Christián Frýdek (vlevo) na snímku vedle Daniela Holzera
Michal Kvasnica
Chance Liga
Nejen Moravskoslezským regionem se v posledních týdnech začala šířit spekulace o možném zájmu miliardáře Petra Otavy jr. o Baník Ostrava, což by zapadalo do chování movitých byznysmenů na českém fotbalovém trhu. Nicméně 51letý podnikatel to pro redakci iSportu popřel. Stoprocentním vlastníkem klubu dál bude Václav Brabec, který řeší posílení kádru trenéra Pavla Hapala.

Majetek ostravského rodáka Petra Otavy mladšího odhaduje Forbes na 24,4 miliard korun, čímž z něj ve vlastním žebříčku udělal 21. nejbohatšího Čecha. Otavu tam symbolicky zařadil Forbes hned před Pavla Hubáčka, který vstoupil do Sigmy Olomouc, a za Ondřeje Tomka, jenž hodlá koupit Hradec Králové. Podle svého mluvčího se však k těmto byznysmenům ve fotbale nepřidá.

