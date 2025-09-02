Prodej Baníku miliardáři Otavovi se nekoná: Nejednali jsme, neuvažovali jsme, reaguje
Nejen Moravskoslezským regionem se v posledních týdnech začala šířit spekulace o možném zájmu miliardáře Petra Otavy jr. o Baník Ostrava, což by zapadalo do chování movitých byznysmenů na českém fotbalovém trhu. Nicméně 51letý podnikatel to pro redakci iSportu popřel. Stoprocentním vlastníkem klubu dál bude Václav Brabec, který řeší posílení kádru trenéra Pavla Hapala.
Majetek ostravského rodáka Petra Otavy mladšího odhaduje Forbes na 24,4 miliard korun, čímž z něj ve vlastním žebříčku udělal 21. nejbohatšího Čecha. Otavu tam symbolicky zařadil Forbes hned před Pavla Hubáčka, který vstoupil do Sigmy Olomouc, a za Ondřeje Tomka, jenž hodlá koupit Hradec Králové. Podle svého mluvčího se však k těmto byznysmenům ve fotbale nepřidá.