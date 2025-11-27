Plzeň hraje o čelo i třetí postup. Trenér Freiburgu zdravil Daridu a mluvil o Krmašovi
Na ligové scéně dohání plzeňská Viktoria manko na čelo, nasbírala řadu zbytečných ztrát. V Evropské lize zatím jede skoro nad plán. Osm bodů ze čtyř zápasů znamená průběžnou osmou příčku, což garantuje jistotu přímého postupu rovnou do osmifinále. V cestě českému vicemistrovi stojí ve čtvrtek večer (18:45) Freiburg, aktuálně druhý celek tabulky. „Čeká nás velká kvalita,“ upozornil den před výkopem plzeňský kouč Martin Hyský. Trenér českého soupeře Julian Schuster se ptal i na Vladimíra Daridu, se kterým ve Freiburgu hrál.
V západočeské organizaci dobře vědí, že případný tříbodový večer s Freiburgem se může do dalšího vývoje Evropské ligy náramně hodit. Viktoria by tím dosáhla už na jedenáct bodů, což by dávalo prakticky jistou účast v jarní vyřazovací fázi. Tam postupuje z 36 účastníků nejlepších 24 mužstev, týmy od 9. do 24. místa začínají předkolem, nejlepší osmička postoupí rovnou do osmifinále.
V minulé sezoně, premiérově hrané v novém způsobu evropských pohárů s jednotnou tabulkou v hlavní podzimní fázi, uhrála Plzeň v osmi zápasech 12 bodů, což znamenalo 16. příčku a pohodlný postup mezi nejlepších 24 celků.
Aktuálně je po čtyřech zápasech Viktoria neporažená (remízy s Ferencvárosem a Fenerbahce, výhry s Malmö a s AS Řím) a může mířit ještě výš. Pokud skolí Freiburg, dostane se bodově před svého čtvrtečního soupeře, který je momentálně druhý. Na podzim zbývá dohrát prosincový duel v Aténách proti Panathinaikosu, v lednu čekají tým zbylé dva zápasy základní skupiny – doma s Portem a na závěr v Basileji.
Jak již bylo zmíněno, pro kluby je zajímavé umístění v první osmičce – mužstvo se v jarním play off vyhne prvnímu vyřazovacímu kolu a postoupí přímo mezi nejlepších šestnáct týmů. Plzeň by tím minimálně zopakovala loňský výsledek pod Miroslavem Koubkem, kdy prošla přes Ferencváros a v osmifinále vypadla po napínavých zápasech s Laziem Řím. Šlo by navíc o třetí postup do jarní fáze pohárové Evropy v řadě (první sezonu pod Koubkem uhrála Plzeň čtvrtfinále Konferenční ligy).
„Jsme si vědomí, kolik bodů máme, že to může být důležitý krok. Ale jsme koncentrovaní na náš výkon, na daný zápas, co nás čeká. Máme dobře připravené mužstvo na to, aby zápas zvládlo,“ zmínil plzeňský trenér Martin Hyský.
Hyský o Freiburgu: Extrémní kvalita
Čtvrteční duel nebude jednoduchý. Freiburg v rozjeté podzimní fázi Evropské ligy třikrát vyhrál (Basilej, Utrecht, Nice) a remizoval v Boloni. Horší bilanci má v bundeslize, kde schytal v sobotu šestigólový příděl na Bayernu, byť po sedmnácti minutách vedl o dvě branky.
„Stoprocentně nás čeká velká kvalita. Bylo by dobré říct lidem, co nás poslouchají nebo čtou, že nás čeká extrémně těžký soupeř. Není náhoda, že Freiburg skončil minulou sezonu v bundeslize na pátém místě a kvalifikoval se do evropských pohárů,“ zdůraznil západočeský kouč.
Na rozdíl od nedělního ligového šlágru s Jabloncem (3:3) by se i přes horší klimatické podmínky mělo hrát na kvalitním terénu. „Máme neuvěřitelné hřiště na hlavní i tréninkové ploše,“ ocenil záložník Lukáš Červ. „Máme zapnuté topení, hřiště je ve skvělém stavu a snad toho využijeme.“
Německý celek dorazil do Plzně ve středu večer s nabitým sebevědomím, které mu dávají čtyři zápasy bez porážky v předchozích kolech Ligové fáze Evropské ligy. „Plzeň je ale nepříjemný soupeř, hraje tvrdě v soubojích, používá vysoký presink, spoléhá i na dlouhé míče. Nebude snadné je přehrát. Dokázala vyhrát v Římě, to něco znamená,“ ocenil kvalitu soupeře mladý trenér Freiburgu Julian Schuster (40).
Plzeňský soupeř připomněl i české hráče, kteří v klubu působili. Den před zápasem padl dotaz na Vladimíra Daridu, který ve Freiburgu strávil roky 2013-2015. „Nejsem s ním v kontaktu, ale máme jiné známé v Česku, třeba Pavla Krmaše (dlouholetý obránce Freiburgu), se kterými jsme se bavili. Ale Darida je skvělý kluk, ve Freiburgu hrál velmi dobře,“ zmínil Schuster, který se jako kapitán Freiburgu potkal s českým záložníkem přímo na hřišti v jednom týmu.
Během středeční tiskové konference se ptal redaktora Sportu na to, jak se Daridovi daří po návratu do Česka. Když slyšel, že za Hradec vstřelil na podzim už šest gólů, uznale pokýval hlavou. „Skvělé, určitě ho ode mě pozdravujte,“ usmíval se Schuster.
|Speciální program pro fanoušky
Evropský zápas znamená i speciální předzápasový program pro plzeňské fanoušky. Na utkání s Freiburgem nebudou chybět světelné instalace ve Štruncových sadech, přímo v Doosan Areně čeká na fanoušky unikátní bubenická show doprovozená světelnými efekty.
Od středy jsou nasvíceny Štruncovy sady včetně videomapingu. Klub navazuje na předchozí předzápasové programy, kde nabídl fanouškům například laserovou show, vystoupení saxofonistky KJ Sax či skupiny Lucie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off