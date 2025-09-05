Sparta hlásí devátou letní posilu: dotáhla Martince. Expert upozornil na nedostatky
Dlouho se o tom mluvilo, ale pořád se nic nedělo. Přitom Jakuba Martince, stopera Jablonce, možný transfer do Sparty hodně lákal. A nakonec se ho těsně před koncem přestupového období dočkal. V pátek podstoupil lékařskou prohlídku a odpoledne došlo k oficiálnímu oznámení. „Zvýší konkurenci a bude přínosem,“ zhodnotil Stanislav Levý, expert deníku Sport. Zároveň ale našel nedostatky.
Moc dobře věděl, co a proč říká. Brian Priske, trenér Sparty, odpověděl na přímý dotaz deníku Sport a webu iSport.cz ohledně možných pohybů v kádru následovně: „Jsem připravený na všechno, dokud je otevřené přestupové okno.“ To bylo v neděli po ligové výhře 3:1 nad Zlínem.
Pár dnů na to se sparťané pustili do akce s názvem Jakub Martinec. Sedmadvacetiletý stoper ještě ve čtvrtek dopoledne trénoval s Jabloncem, kde působil od léta 2020. Pohyboval se na stadionu a možná už se pomalu loučil se zaměstnanci klubu.
V tu chvíli všechno směřovalo k finální dohodě. I když ještě v pátek ráno nebylo definitivně hotovo, Martinec podstoupil zdravotní prohlídku v Praze a odpoledne se vyřešily poslední detaily smlouvy. Jde tak o devátou sparťanskou posilu (včetně útočníka Jana Kuchty, Martincova velkého kamaráda) v tomto přestupovém období.
„Předpokládám, že nebude mít dominantní roli jako v Jablonci, kde na něj téměř nikdo netlačil. Najednou se bude prát s mnohem větší konkurencí,“ uvedl Stanislav Levý, expert deníku Sport. „Přesto bude hráčem do užší rotace, protože Sparta je ve třech soutěžích a zároveň bude záležet na zdravotním stavu Sörensena, Panáka nebo Ševínského,“ pokračoval.
Sparta byla podle všeho dopředu domluvená s Jabloncem na možných finančních podmínkách transferu. Mimochodem, na Martincově dalším a zřejmě životním kroku by měl vydělat také Hradec Králové, jeho bývalý klub. Východočeši mají dostat údajně 15 % ze zisku.
Celá věc se oficiálně dala do pohybu ve středu dopoledne. Letenské vedení zvedlo telefon a oslovilo Martincovu agenturu s dotazem, jestli i druhá strana má zájem dohodnout se na pozdním transferu. Jakmile přišla pozitivní odezva, jednání nabrala na obrátkách. A to i přes to, že hráč nemůže být dopsán na soupisku pro ligovou fázi Konferenční ligy.
Jakubu Střeštíkovi, brzy novému majiteli Jablonce, bylo na startu tohoto týdne jasné, že odolat sparťanskému tlaku je prakticky nemožné. Navíc nástupce Miroslava Pelty, odsouzeného šéfa severočeského klubu, se nechal slyšet, že nechce klíčové hráče v případě atraktivní nabídky držet v kádru na sílu.
Spojení mezi Spartou a Martincem existovalo dlouhé měsíce, deník Sport a web iSport.cz o něm informoval v polovině května, tedy ještě před finišem minulé sezony. Letenští se chystali na plánovanou přestavbu kádru a současně možný odchod talentovaného stopera Martina Vitíka, který nakonec přestoupil na začátku července do italské Boloni.
Ohledně Martince šlo o první signály, takzvané oťukávačky. V tomto duchu to pokračovalo celé léto. „Agent byl se Spartou v nějakém kontaktu,“ přiznal Martinec v pořadu Tiki-Taka. „Ve hře může být ještě všechno,“ poznamenal vzhledem k rostoucímu interesu o jablonecké hráče. Oproti minulé sezoně opustili tým trenéra Luboše Kozla záložníci Dominik Hollý (Sparta), Bienvenue Kanakimana (Zbrojovka) a nakonec i Michal Beran, jenž podepsal lukrativní kontrakt s olomouckou Sigmou.
Po nich se Jablonec musí vypořádat ještě s Martincovým odchodem. Zkušený střední obránce byl vedle kapitána Nemanji Tekijaškiho nejvýraznější personou mužstva. V minulém ligovém ročníku naskočil do čtyřiatřiceti utkání, v nichž vstřelil čtyři góly a zapsal tři asistence. Slušně odstartoval i aktuální sezonu, když po sedmi kolech má bilanci 1+1.
„Jeho silná stránka je důraz v osobních soubojích, hra hlavou. Současně má přínos při defenzivních i ofenzivních situacích ve vápně, umí si najít prostor a připravit šanci pro spoluhráče,“ vyjmenoval Levý Martincovy největší přednosti. „Na druhou stranu musí zlepšit rozehrávku,“ namítl.
Spartu potkaly na startu nové sezony personální problémy ve stoperské trojici, když vypadli zranění Filip Panák, Jaroslav Zelený, Asger Sörensen, Elias Cobbaut a Adam Ševínský. Někteří z nich se postupně vraceli, jiní opětovně vypadávali. A zřejmě proto vedení klubu zareagovalo Martincem, byť na jeho pozici dominuje nigerijský obránce Emmanuel Uchenna.
„Sparta hraje tři soutěže a z mého pohledu nechtěla v tomto směru nic podcenit. Tohle vidím jako důvod, proč ještě před koncem přestupového období angažovala Martince,“ uzavřel Levý.
Jakub Martinec za Jablonec
srpen 2020 až září 2025
- Zápasy: 158
- Góly: 14
- Asistence: 7
- Žluté karty: 29
- Červené karty: 0
Martinec v této sezoně
- Zápasy: 7
- Odehrané minuty: 617
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
- Fauly: 9
- Přihrávky na zápas/úspěšnost: 35/86 %
- Osobní souboje na zápas/úspěšnost: 17/60 %
- Osobní vzdušné souboje na zápas/úspěšnost: 8/60 %
- Zachycené míče na zápas: 4,8
- Zisky míče na zápas: 10
- Ztráty míče na zápas: 10,5