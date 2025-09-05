Sní o práci v akademii, píše knihu. Skaut Costa: Cizince musíte připravit i na tramvaje
Po více než pěti dlouhých letech si opět užije, jaké to je stát na hřišti před zaplněnou Letnou. I Costa Nhamoinesu, bývalá ikona Sparty, v sobotu vyběhne do dění Sparťanské tečky – speciálního rozlučkového utkání hráčů, kteří nedávno ukončili kariéru. „Vyvolává to vzpomínky. Měli jsme v týmu skvělou partu,“ říká bývalý reprezentant Zimbabwe v rozhovoru pro deník Sport. Rozpovídal se i o své roli skauta, studiu i adaptaci afrických hráčů v České republice. Co mu v boji proti rasismu v lize chybí?
Na hřišti často působil jak válečník, v civilu je ale Costa tichým a přemýšlivým člověkem, který se na život po kariéře připravil nejen studiem v Londýně a v institutu Johana Cruyffa, ale i zájmem o společenské dopady fotbalu. Ve Spartě je jakožto člen skautingového oddělení v jednom kole. „Hodně toho nacestuji,“ přitakává. O to více se těší na sobotní utkání mezi týmem sparťanských legend a výběrem hvězd okolo Bonyho Wilfrieda.
Jak jste na ten velký zápas připraven?
(usměje se) „Velký zápas… Když se to řekne takhle, vyvolává mi to vzpomínky. Opravdu to působí, jako kdybych šel do soutěžního zápasu. Před utkáním byl dokonce malý přípravný kemp.“
Opravdu?
„Ano, přípravy na to jsou velké, klasická zápasová rutina.“
A jaké vzpomínky to ve vás vyvolává?
„Vybavím si všechny konverzace, co jsme měli se spoluhráči, jak si připravujeme věci do tašky, jak se jdeme rozcvičit. Jak jsem byl na pokoji s Benjaminem Tettehem. Úplně vidím, jak se s ním hádám, protože si přivezl vlastní jídlo z domova a pak vstával hladový uprostřed noci, aby se najedl. Vše se mi to vrací. A opravdu cítím, jako kdyby to bylo včera.“
Určitě potěší, že se na hřišti opět setkáte s Bořkem Dočkalem, Davidem Lafatou, Václavem Kadlecem a dalšími…'
„Je to skvělý pocit. Měli jsme v týmu v této době skvělou partu. Už jsme spolu takhle hráli minulý rok, byl to charitativní zápas, který David Lafata organizoval. Ale určitě bych nezapomněl zmínit Marka Matějovského, který nedávno ukončil kariéru, a já se z časových důvodů nemohl zúčastnit jeho rozlučkového zápasu. Na toho se moc těším.“
Zároveň se potkáte s legendami evropského fotbalu. Yaya Touré, Alex Song… Na koho se těšíte nejvíc?