Situace posil Slavie: vysněný Rakušan i čekající Afričané. Japonec zatím se štěky
S blížící se Ligou mistrů je čím dál víc patrné, že se podoba základní sestavy Slavie bude měnit. I vzhledem ke kombinaci vytížení z Chance Ligy a střetů s evropskými kluby nastává čas pro nejnovější tváře i fotbalisty, kteří od letního příchodu do Prahy na pořádnou šanci v týmu kouče Jindřicha Trpišovského teprve čekají. V článku iSportu se podívejte na přehled posil a jejich současnou situaci.
Dominik Javorček (22, Slovensko)
Oficiální oznámení: 9. června
Bez startu, dlouhodobě zraněný
Pozice: levý obránce
Na pořádné představení posily z Žiliny si budou muset Pražané ještě počkat minimálně do zimní přípravy. V létě si mladý bek přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a pochroumal meniskus.
Erik Prekop (27, Slovensko)
Oficiální oznámení: 2. září
Bez startu
Pozice: útočník
Zákulisí přestupu z Baníku by vydalo na seriál. Pro trenéry je ale klíčové, že s ním mohou počítat. Zřejmě se objeví v základní sestavě v sobotním ligovém pokračování proti Karviné.
Muhammed Cham (24, Rakousko)
Oficiální oznámení: 30. srpna
Bez startu
Pozice: podhrotový záložník
Tak trochu vysněná posila. O Rakušana měl mistr zájem už minulý rok. Vyšlo to až teď. Určitě dostane brzy prostor. Očekávejte skvělou kopací techniku a extrémní nápaditost v ofenzivní zóně.
Youssoupha Mbodji (21, Senegal)
Oficiální oznámení: 20. srpna
Bez startu
Pozice: levý obránce
Slavia v něm vidí obrovský potenciál. Přišel z Jihlavy a rovnou dostal smlouvu na pět let. Je jen otázkou času, kdy na něj Trpišovský ukáže. V tréninku prý vypadá fantasticky. Zatím hrál za béčko.
Youssoupha Sanyang (20, Gambie)
Oficiální oznámení: 3. června
Bez startu
Pozice: křídlo
Mladý Gambijec čeká na první minutu v áčku. Fanoušci ho chtějí vidět na hřišti. Trenéři si však po několika trénincích vyhodnotili, že potřebuje čas k aklimatizaci. Dvakrát hrál za béčko.
Daiki Hašioka (26, Japonsko)
Oficiální oznámení: 27. června
Zápasy: 5
Minuty: 46
V základní sestavě: ani jednou
Pozice: pravý obránce
Zatím sbírá jen štěky, nejdéle byl na hřišti dvacet minut proti Teplicím. Skromný prostor využívá na maximum, s ním je hned na pravé straně živo. Na Karvinou by mohl poprvé vyrazit od začátku.
Michal Sadílek (26 let, Česko)
Oficiální oznámení: 2. června
Zápasy: 6
Minuty: 354
V základní sestavě: 4x
Pozice: střední záložník
V pátém kole v Jablonci nehrál, pak byl dvakrát v základní sestavě a pokaždé vypadal solidně. Zvyká si na systém, na specifické požadavky trenérského týmu. Lepší se, což je podstatné.