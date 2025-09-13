Předplatné

Situace posil Slavie: vysněný Rakušan i čekající Afričané. Japonec zatím se štěky

Slavia vstupuje do náročné fáze sezony, přichází čas na posily
Slavia vstupuje do náročné fáze sezony, přichází čas na posilyZdroj: Koláž iSport.cz
Daiki Hašioka proti Drážďanům
Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
Muhammed Cham je novou posilou Slavie
Do Slavie přichází Muhammed Cham
Japonský obránce Daiki Hašioka byl oficiálně představen jako posila Slavie
Erik Prekop přestoupil do Slavie
Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
9
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

S blížící se Ligou mistrů je čím dál víc patrné, že se podoba základní sestavy Slavie bude měnit. I vzhledem ke kombinaci vytížení z Chance Ligy a střetů s evropskými kluby nastává čas pro nejnovější tváře i fotbalisty, kteří od letního příchodu do Prahy na pořádnou šanci v týmu kouče Jindřicha Trpišovského teprve čekají. V článku iSportu se podívejte na přehled posil a jejich současnou situaci.

Dominik Javorček (22, Slovensko)

Oficiální oznámení: 9. června
Bez startu, dlouhodobě zraněný
Pozice: levý obránce

Na pořádné představení posily z Žiliny si budou muset Pražané ještě počkat minimálně do zimní přípravy. V létě si mladý bek přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a pochroumal meniskus.

Erik Prekop (27, Slovensko)

Oficiální oznámení: 2. září
Bez startu
Pozice: útočník

Zákulisí přestupu z Baníku by vydalo na seriál. Pro trenéry je ale klíčové, že s ním mohou počítat. Zřejmě se objeví v základní sestavě v sobotním ligovém pokračování proti Karviné.

Muhammed Cham (24, Rakousko)

Oficiální oznámení: 30. srpna
Bez startu
Pozice: podhrotový záložník

Tak trochu vysněná posila. O Rakušana měl mistr zájem už minulý rok. Vyšlo to až teď. Určitě dostane brzy prostor. Očekávejte skvělou kopací techniku a extrémní nápaditost v ofenzivní zóně.

Youssoupha Mbodji (21, Senegal)

Oficiální oznámení: 20. srpna
Bez startu
Pozice: levý obránce

Slavia v něm vidí obrovský potenciál. Přišel z Jihlavy a rovnou dostal smlouvu na pět let. Je jen otázkou času, kdy na něj Trpišovský ukáže. V tréninku prý vypadá fantasticky. Zatím hrál za béčko.

Youssoupha Sanyang (20, Gambie)

Oficiální oznámení: 3. června
Bez startu
Pozice: křídlo

Mladý Gambijec čeká na první minutu v áčku. Fanoušci ho chtějí vidět na hřišti. Trenéři si však po několika trénincích vyhodnotili, že potřebuje čas k aklimatizaci. Dvakrát hrál za béčko.

Daiki Hašioka (26, Japonsko)

Oficiální oznámení: 27. června
Zápasy: 5
Minuty: 46
V základní sestavě: ani jednou
Pozice: pravý obránce

Zatím sbírá jen štěky, nejdéle byl na hřišti dvacet minut proti Teplicím. Skromný prostor využívá na maximum, s ním je hned na pravé straně živo. Na Karvinou by mohl poprvé vyrazit od začátku.

Michal Sadílek (26 let, Česko)

Oficiální oznámení: 2. června
Zápasy: 6
Minuty: 354
V základní sestavě: 4x
Pozice: střední záložník

V pátém kole v Jablonci nehrál, pak byl dvakrát v základní sestavě a pokaždé vypadal solidně. Zvyká si na systém, na specifické požadavky trenérského týmu. Lepší se, což je podstatné.

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů