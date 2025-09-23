Radina navzdory protestu šlágr kola zvládl. Všetečka zpomalil hru, ale byl velice přesný
Jak se 9. kolo fotbalové Chance Ligy povedlo rozhodčím? Šlágr mezi Spartou a Plzní byl z definice těžký zápas. Sudí Marek Radina ho zvládl, i když má Viktoria jiný názor a podala protest. Lukáš Nehasil ve Zlíně svým přístupem zařídil bezproblémové utkání. Jan Všetečka duel Liberce se Slavií možná zbytečně zpomaloval, jeho rozhodování ale bylo velice přesné. Výkony všech sudích hodnotí deník Sport a web iSport v tradiční anketě Zlatá píšťalka.