Footcast: Baník se chce chytnout se Spartou. Napraví Sigma fiasko v poháru?

Footcast: Preview předehrávky kola, Slavia - Dukla
Chance Liga
Několik zajímavých zápasů nabízí 10. kolo Chance Ligy, které rozebrali ve Footcast Preview Jakub Podaný, David Sobišek a analytik systému Opta Jakub Kadrnožka.

Už v pátek se ligové kolo otevře předehrávkou Slavie s Duklou. „Čekám, že hosté zalezou malinko níž a z nízkého bloku se těžko dostanou až k brance Slavie. Dukla může mít velký problém. Naopak Slavii se vrací do sestavy Tomáš Chorý, který bude hladový. Nemyslel jsem si, že se jeho absence na sešívaných tolik podepíše. Tipuji, že Slavia vyhraje vyšším gólovým rozdílem,“ říká k pátečnímu duelu Jakub Kadrnožka.

„Viktoria má před sebou těžký úkol, nahradit Matěje Vydru a jeho šest branek, neboť proti Spartě viděl červenou kartu. Souaré se mi líbí ve středu zálohy a může být možná nejlepší náhradou za Kalvacha. Pro mě to znamená, že Jemelka bude stabilně levý stoper a Karel Spáčil wingback. Zlín přijede do Doosan Arény s poctivou defenzivou, avizoval to už Bronislav Červenka. Utkání bude o tom, kdy se podaří dát Plzni první branku. Zvládne to, ale moc branek nepadne,“ tipuje vývoj zápasu David Sobišek.

Olomouc vyhrála minulý ročník Mol Cupu, ale ve středu vypadla s divizním týmem FK Nové Sady po prohře 2:3. „Sigma musí zareagovat na ostudné vypadnutí z poháru, jenže Bohemka se dostala do pohody. Z posledních čtyř zápasů vydolovala 10 bodů a v Ďolíčku moc branek nepadne. Olomouc má z devíti zápasů duelů skóre 5:4. Klokani zase zvládli v osmi zápasech hned šestkrát zápasy s maximálním počtem dvou branek. Tady góly rozhodně nečekám,“ avizuje výsledek na Bohemce Jakub Podaný.

Zajímavý bude také zápas mezi Baníkem a Spartou. Slovácko hostí Karvinou, Hradec přivítá Liberec, Teplice čeká klíčový zápas s Pardubicemi a Jablonec bude bojovat o body s Mladou Boleslaví.

Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport ve 20.00. Reprízy jsou v programu v pátek od 19.00, v sobotu ve 12.30 a v neděli od 14.30.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

