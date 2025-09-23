Tajemství teplických (ne)přestupů, Sigmě to dře a uvnitř malinko bublá. Co je s Beranem?
Po průšvizích s Mladou Boleslaví a Karvinou, kdy Teplice inkasovaly sedm branek, se tým trenéra Zdenka Frťaly zvednul a v Ostravě i Olomouci vydoloval překvapivě po bodu. „Stojí za tím především defenziva a jistý Trmal,“ zmiňuje hlavní důvod redaktor Michal Kvasnica, jenž oba duely viděl osobně naživo. „Zato Beran v Sigmě zatím není tím Beranem z Jablonce,“ doplňuje jeho kolega Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby Zoom, který se věnuje i dění na olomouckém Andrově stadionu.
Co také v pořadu zazní:
- Jak si Teplice poradily s venkovními zápasy v Ostravě a Olomouci?
- Jaký je přístup Severočechů a nového majitele Milana Kratiny k posilování?
- Proč někteří vyhlédnutí hráči nakonec nedorazili na Stínadla?
- Kdo by mohl Frťalův tým táhnout a kdo naopak v zimě možná odejde?
- Jaká je nálada na Andrově stadionu?
- Proč se Olomouc i s nejdražší posilou Michalem Beranem herně trápí?
- Za co si naopak Sigma zaslouží pochvalu na hřišti i mimo něj?
- Kam se o víkendu vydat na fotbal?
Celý díl podcastu sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu