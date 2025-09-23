Předplatné

Tajemství teplických (ne)přestupů, Sigmě to dře a uvnitř malinko bublá. Co je s Beranem?

Po průšvizích s Mladou Boleslaví a Karvinou, kdy Teplice inkasovaly sedm branek, se tým trenéra Zdenka Frťaly zvednul a v Ostravě i Olomouci vydoloval překvapivě po bodu. „Stojí za tím především defenziva a jistý Trmal,“ zmiňuje hlavní důvod redaktor Michal Kvasnica, jenž oba duely viděl osobně naživo. „Zato Beran v Sigmě zatím není tím Beranem z Jablonce,“ doplňuje jeho kolega Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby Zoom, který se věnuje i dění na olomouckém Andrově stadionu.

Co také v pořadu zazní:

  • Jak si Teplice poradily s venkovními zápasy v Ostravě a Olomouci?
  • Jaký je přístup Severočechů a nového majitele Milana Kratiny k posilování?
  • Proč někteří vyhlédnutí hráči nakonec nedorazili na Stínadla?
  • Kdo by mohl Frťalův tým táhnout a kdo naopak v zimě možná odejde?
  • Jaká je nálada na Andrově stadionu?
  • Proč se Olomouc i s nejdražší posilou Michalem Beranem herně trápí?
  • Za co si naopak Sigma zaslouží pochvalu na hřišti i mimo něj?
  • Kam se o víkendu vydat na fotbal?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
