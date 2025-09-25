Případ Priske: Uzavřeno. Disciplinárka kvůli návštěvě u sudích ani nezahájí řízení
Zhruba půl hodiny vysvětloval Brian Priske disciplinární komisi svou návštěvu v kabině rozhodčích po zápase v Hradci Králové. Ta posléze rozhodla, že se trenér Sparty ničím neprovinil, a případ uzavřela.
Kulisy příběhu všichni známe. Sparťan Priske po porážce 1:2 v Hradci Králové navštívil se souhlasem hlavního Jana Beneše kabinu rozhodčích a pobyl v ní něco přes dvě a půl minuty. Arbitr tuto okolnost potvrdil, načež předseda asociace David Trunda podal podnět disciplinární komisi k prošetření. To se také nyní stalo.
„Disciplinární komise LFA v uplynulém týdnu shromáždila veškeré dostupné důkazní materiály a požádala o vyjádření všechny zúčastněné strany, které měly souvislost s událostí týkající se vstupu osob do kabiny rozhodčích po utkání mezi Hradcem Králové a Spartou Praha. Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s Disciplinárním i Soutěžním řádem FAČR. Disciplinární komise LFA proto neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení a tuto věc považuje za uzavřenou,“ vysvětlil předseda komise Jiří Matzner.
Priske byl souzen podle paragrafu 69 s názvem Porušení Soutěžního řádu. Ten zní: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem (…), bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun.“
To se nestalo. Priske se k případu vyjádřil už po utkání s Plzní, pro disciplinární komisi si nachystal proslov. „Strávili jsme před disciplinární komisí zhruba třicet minut.
Trenér měl připravenou řeč a odpovídal na otázky členů komise. K tomu jsme doplnili klubové stanovisko,“ pověděl při odchodu ředitel letenské komunikace Ondřej Kasík.
Disciplinárka už v souvislosti se stejným utkáním potrestala Jiří Saboua, sportovního ředitele Hradce, zákazem činnosti na šest zápasů a pokutou 25 000 korun za tělesné napadení gólmana Petera Vindahla. Etická komise, která spadá pod FAČR, pak bude řešit sudího Jana Beneše za to, že umožnil Priskemu vstup do kabiny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu