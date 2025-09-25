Předplatné

Případ Priske: Uzavřeno. Disciplinárka kvůli návštěvě u sudích ani nezahájí řízení

Detailně o Priskem u rozhodčích: špatný nápad i možný trest. Liga je tvrdší než Strahov
Brian Priske a Ondřej Kasík před schůzkou na LFA
Brian Priske a Ondřej Kasík před schůzkou na LFA
Brian Priske a Ondřej Kasík po schůzce na LFA
Brian Priske a Ondřej Kasík po schůzce na LFA
Brian Priske a Ondřej Kasík po schůzce na LFA
Sparťanský trenér Brian Priske dorazil na jednání Disciplinární komise, kde by by měl vysvětlit svou návštěvu rozhodčích v Hradci
Pavel Šťastný, Ondřej Škvor
Chance Liga
Zhruba půl hodiny vysvětloval Brian Priske disciplinární komisi svou návštěvu v kabině rozhodčích po zápase v Hradci Králové. Ta posléze rozhodla, že se trenér Sparty ničím neprovinil, a případ uzavřela.

Kulisy příběhu všichni známe. Sparťan Priske po porážce 1:2 v Hradci Králové navštívil se souhlasem hlavního Jana Beneše kabinu rozhodčích a pobyl v ní něco přes dvě a půl minuty. Arbitr tuto okolnost potvrdil, načež předseda asociace David Trunda podal podnět disciplinární komisi k prošetření. To se také nyní stalo.

„Disciplinární komise LFA v uplynulém týdnu shromáždila veškeré dostupné důkazní materiály a požádala o vyjádření všechny zúčastněné strany, které měly souvislost s událostí týkající se vstupu osob do kabiny rozhodčích po utkání mezi Hradcem Králové a Spartou Praha. Komise konstatuje, že na základě všech shromážděných podkladů došlo v inkriminovaném případě ke vstupu trenéra Briana Priskeho do kabiny rozhodčích se souhlasem hlavního arbitra, a tedy v souladu s Disciplinárním i Soutěžním řádem FAČR. Disciplinární komise LFA proto neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení a tuto věc považuje za uzavřenou,“ vysvětlil předseda komise Jiří Matzner. 

Priske byl souzen podle paragrafu 69 s názvem Porušení Soutěžního řádu. Ten zní: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem (…), bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun.“

To se nestalo. Priske se k případu vyjádřil už po utkání s Plzní, pro disciplinární komisi si nachystal proslov. „Strávili jsme před disciplinární komisí zhruba třicet minut.

Trenér měl připravenou řeč a odpovídal na otázky členů komise. K tomu jsme doplnili klubové stanovisko,“ pověděl při odchodu ředitel letenské komunikace Ondřej Kasík.

Disciplinárka už v souvislosti se stejným utkáním potrestala Jiří Saboua, sportovního ředitele Hradce, zákazem činnosti na šest zápasů a pokutou 25 000 korun za tělesné napadení gólmana Petera Vindahla. Etická komise, která spadá pod FAČR, pak bude řešit sudího Jana Beneše za to, že umožnil Priskemu vstup do kabiny.

Dění kolem rozhodčích v Hradci: do kabiny vchází Priske, pak nahlédne i Sabou • FC Hradec Králové

