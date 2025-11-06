Nový Ševčík? Mladík Planka je motor zálohy Baníku, jeho klenot i lídr. Kredit Hyskému!
Teprve dvacet let, ale herní projev protřelého matadora: „David Planka je popírač narativu, že český fotbal nemá kreativní středopolaře. Pro mě je to český Luka Modrič,“ říká s nadsázkou v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. „Hned co přišel do Baníku, tak ukázal, že může být rozdílovým hráčem. Momentálně je nejkreativnějším fotbalistou celého kádru – a opravdu vůbec nevypadá, že mu je teprve dvacet let,“ doplňuje Kvasnicu jeho kolega Daniel Fekets, který Planku sledoval celou předcházející sezonu v dresu Karviné.
- Čím mladý záložník připomíná Petra Ševčíka?
- A jaký podíl na jeho vzestupu má kouč Martin Hyský?
- Naváže Planka na kariéry Matěje Šína a Tomáše Riga?
Celý díl pořadu iSkaut najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu