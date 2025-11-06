Předplatné

Nový Ševčík? Mladík Planka je motor zálohy Baníku, jeho klenot i lídr. Kredit Hyskému!

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Nový Ševčík? Mladík Planka je motor zálohy Baníku, jeho klenot i lídr. Kredit Hyskému! • Zdroj: isport.cz
David Moses ze Slavie se snaží obejít ostravského Davida Planku
Pardubický Botos v souboji s Davidem Plankou z Baníku
David Planka by se měl stát posilou Baníku
Radost hráčů Baníku
David Buchta vstřelil v Pardubicích třetí gól Baníku
Jiří Boula se raduje z gólu
Pardubice hrály v osmifinále MOL Cupu s Baníkem
7
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Teprve dvacet let, ale herní projev protřelého matadora: „David Planka je popírač narativu, že český fotbal nemá kreativní středopolaře. Pro mě je to český Luka Modrič,“ říká s nadsázkou v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. „Hned co přišel do Baníku, tak ukázal, že může být rozdílovým hráčem. Momentálně je nejkreativnějším fotbalistou celého kádru – a opravdu vůbec nevypadá, že mu je teprve dvacet let,“ doplňuje Kvasnicu jeho kolega Daniel Fekets, který Planku sledoval celou předcházející sezonu v dresu Karviné.

  • Čím mladý záložník připomíná Petra Ševčíka?
  • A jaký podíl na jeho vzestupu má kouč Martin Hyský?
  • Naváže Planka na kariéry Matěje Šína a Tomáše Riga?

Celý díl pořadu iSkaut najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů