Zápas, který měl všechno! Galásek: Jsme tři výhry od Evropy. Šancl gól Baníku neslavil
Tohle je pohár! Exkluzivní podívanou nachystaly fandům na stadionku u Labe Pardubice společně s Baníkem. Ostravané nakonec urvali postup do čtvrtfinále Mol Cupu výsledkem 4:3 v prodloužení. Zápas měl všechno: parádní góly, emoce, ostré zákroky, nepovedená i povedená střídání, zápletku s technologií VAR. Baník poprvé pod trenérem Tomášem Galáskem skóroval, poprvé vyhrál a ukázal srdce - dvojité.
Čtvrté utkání, před zlepšující se výkony, nyní (pro baníkovské srdcaře) konečně vítězství. A ještě takové. Tomáš Galásek zapsal s Baníkem první úspěch po ligových prohrách s Hradce, Plzní a Slavií, v nichž navíc mužstvo ani jednou neskórovalo. V Pardubicích hned čtyřikrát!
„Ani jsem si to neuvědomil,“ usmál se kouč. „Jsem rád za Buchtiče, plánovali jsme, že přijde rozhodnout zápas a povedlo se,“ upozornil na přínos střídajícího Davida Buchty (ve 37. minutě nahradil zraněného Marka Havrana), který se dvakrát trefil a duel rozhodl v prodloužení.
Pokaždé šlo o exkluzivní branky, poprvé napálil míč o břevno do sítě, podruhé zvládl těžký volej. „Měl jsem těžší období. Moc jsem nehrál, výkony nebyly takové. Jsem moc rád,“ povídal ofenzivní šikula.
Zlom v extra čase potvrdil, že Baník je po hluchém období na vzestupu, což ukázaly i duely v Plzni a na Slavii. Znovu má ducha, srdce. „Máme před sebou tři zápasy, abychom se dostali do Evropy, což je náš cíl,“ řekl Galásek. „Navíc jsme pošetřili hráče na Jablonec,“ lebedil si.
Právě druhá záležitost však přinesla problémy. Přišly ve chvíli, kdy se Galásek rozhodl sáhnout do sestavy, postupně stáhl ze středu pole dva šéfy hry Ondřeje Kričfalušiho s Davidem Plankou. Ti společně s Jiřím Boulou přitom ukazovali, že mají modrobílí znovu centrální srdce jedenáctky, dávali připomenout na výkony tria Boula, Tomáš Rigo, Matěj Šín.
Boula mladíkům kryje záda, Kričfaluši tvoří hru více z hloubky pole, Planka poletuje nad nimi, dodává energii techniku, emoce, ale také řídí spoluhráče kolem sebe. Tohle seskupení rozhodně šlape.
Příchozí Christ Tiéhi a Artur Musák se do tempa dostávali jen pomalu, což bylo znát. „Po našem střídání to nebylo dobré v defenzivě. Bylo nepředstavitelné, že jsme otevřeli hru. Čekal bych od zkušených hráčů, že udělají pevnost,“ povídal Galásek. „Když se střídá více hráčů, tak je organizace těžší,“ doplnil.
Gól se Šanclem proberu, usmíval se Galásek
Také kvůli tomu Baník neudržel vedení 3:1, v posledních minutách se prosadili Filip Šancl a v nastavení Daniel Smékal. Ani jeden branku neslavil. Smékal jako exbaníkovec, Šancl jako budoucí. V zimě se totiž do Slezska přesune jako součást obchodu jeho mateřské Slavie s Baníkem, v jehož středu byl útočník Erik Prekop. „Bylo to pro mě těžké,“ poznamenal Šancl.
„Ukázal nám, že je to správný transfer, ale ten gól s ním budu muset probrat,“ usmíval se Galásek. Už byl v pohodě, i když cesta k úspěchu byla hrbolatá.
V pohodě však nebyl jen on. Také Tomáš Polách, jenž nahradil nemocného hlavního kouče Jana Trousila, vykládal nadšeně o výkonu svého mužstva. „Kluci nám ukázali to nejcennější, překonali takové věci, že už nemůžou, předvedli morální vlastnosti, což je nejcennější,“ chválil mužstvo, které bylo složené z borců druhého sledu.
Trenéři chtěli vidět, kdo může atakovat klasickou základní sestavu. „Teď nebudu jmenovat, je brzy po utkání, ale hodně z nich bylo výborných,“ poznamenal.
Ano, Pardubice Baník se silnější sestavou zle potrápily.