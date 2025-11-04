Primátor Ostravy představuje Nové Bazaly: Monumentální dominanta a turistické místo
Už žádné skrývání, takhle budou vypadat Nové Bazaly! „Naprostý originál,“ libuje si primátor Ostravy Jan Dohnal, který byl členem poroty, jež vybrala vítězný návrh dvacetitisícového stadionu Baníku. Když vše dobře půjde, na architektonickém skvostu by se mohl hrát fotbal v roce 2031. Prohlédněte si v galerii, jak by nová aréna měla vypadat.
Proč vyhrál zrovna návrh od studia L35 Arquitectos S.L.P. z Barcelony, které realizovalo například rekonstrukci stadionu Santiaga Bernabéua, což je domov Realu Madrid?
„Jsem úplně nadšený. Musím říct, že jsem rád, že jsme šli cestou mezinárodní architektonické soutěže, protože jsem si jistý, že bychom nedosáhli takového výsledku, pokud bychom se vydali jakoukoliv jinou cestou. To, že bude o Ostravu tak velký zájem ze strany mezinárodních studií, překvapilo i mě. A jsem za to rád. Myslím si, že je to dobrý signál, že se opravdu všichni chtěli trošičku blýsknout a realizovat.“
Zájemců bylo hodně, že?
„Nám se opravdu pro Bazaly nejprve sešlo třicet studií, z nichž jsme následně zúžili výběr na deset, pak na devět a nakonec soutěžily čtyři návrhy. Ty už se rozpracovaly do většího detailu. A z nich jsme vybrali finálového vítěze.“
Jste spokojen?
„Skoro bych řekl, že z toho člověka až mrazí, když si představí, že opravdu takové studio s takovými realizacemi po světě bude navrhovat stadion ve městě. Mám z toho obrovskou radost.“
Bylo složité zužovat a škrtat návrhy od renomovaných studií?
„V první fázi jsme si některá studia oslovili sami a některá se sama přihlásila. Tak vznikla ta třicítka. Tady proběhlo první posouzení pouze na základě jejich realizací. Aby si veřejnost lépe představila, jak to probíhá: v této fázi nám studia ukázala svá portfolia. Podle nich jsme vybrali ty, se kterými jsme chtěli pokračovat. Z deseti už nám pak formou vizualizací devět dodalo ideový návrh, jak by stadion na Nových Bazalech mohl vypadat. S tím, že jsme si nadefinovali své požadavky.“
Ty byly jaké?
„Kapacita a umístění. Oni už potom pracovali poměrně s přesnými daty, co se týče topografie terénu, umístění dopravního napojení či širších vazeb. V květnu se nám sešly vizualizace i 3D modely. Měli jsme udělaný model celého kopce ve Slezské Ostravě, do kterého se pouze vyměňovaly a vsazovaly stadiony. Na základě toho jsme dokázali vybrat čtyři studia, která nás zaujala nejvíce, a ty od nás dostaly podněty, připomínky a úkol rozpracovat vše už do velkého detailu. Všech těch deset bylo opravdu velice zajímavých, poslední čtyři už byly excelentní. Tam už nešlo vybrat špatně.“
Otevřený komplex jako Alianz Arena
Tím, že byl v porotě i Tomáš Vymetálek, jenž navrhl parádní Malšovickou arénu v Hradci Králové, mě samozřejmě napadá otázka, zda se Nové Bazaly inspirovaly některým stadionem v Česku a zda budou mít podobné prvky, které známe odjinud, anebo půjde o naprostý originál?
„Myslím, že v Česku půjde o naprostý originál. Na stadion v Hradci jsem se byl podívat, je to krásná aréna, ale my jdeme úplně jinou cestou. Stadion v Hradci je primárně stavěný jako technicistní stavba pro potřeby fotbalu. My to povyšujeme i na tu architekturu, protože kromě toho, že chceme, aby měl Baník skvělé fotbalové zázemí, tak tím, jak jsou Bazaly umístěny v kopci nad centrem města, chceme, aby vznikla i zajímavá stavba, která bude pohledovou dominantou. Navíc s místním stadionem máme další úmysly.“
Jaké?
„Chceme, aby to bylo i turistické místo v rámci Ostravy, aby to byla destinace, kde budou moct lidé zajít na okruh stadionem, navštívit muzeum Baníku či restauraci s výhledem na město. Zkrátka aby to byl otevřený komplex, jaký známe třeba z německé Allianz Areny nebo z jiných stadionů, kde turisti, kteří se zajímají o fotbal, budou moct přijít kdykoliv a pořádně si to užít. Proto se vydáváme cestou, která je trošičku dražší, než kdybychom stavěli čistě funkční fotbalový stadion, ale myslím si, že přidaná hodnota té architektury se nám vyplatí.“
Na co se tam tedy kromě ligových, reprezentačních a snad i evropských zápasů člověk může těšit s rodinou a dětmi?
„Na restauraci s pěkným výhledem na město, protože je to svah nad Ostravou. Kousíček od toho je tam dneska nová pěší lávka, která už je sama o sobě zajímavou architekturou. Je to velmi vyhledávaný turistický bod, kde se lidé jezdí fotit s výhledem na město a vlastně i na bývalé Bazaly, které tam teď jsou. Restaurace bude skvělým zážitkem, k tomu muzeum Baníku, který dneska žádné své muzeum nemá. A myslím, že ani moc klubů v Česku ho moc mít nebude. V rámci stadionu budou turistické okruhy, stavba bude tak zajímavá, že i fotbalový laik může chtít vidět, jak to celé funguje.“
Kdybyste měl ze stadionu vypíchnout jednu věc, perličku, detail, drobnost, která se vám osobně líbí nejvíc a na kterou se nejvíc těšíte, co to bude?
„Nechci mluvit za všechny, ale myslím, že to byl i většinový názor v porotě. A to je celkový dojem kulatého tvaru v načervenalé fasádě s lehce zvlněnou střechou vsazeného do svahu. Opravdu skvěle to reflektuje to místo. Je třeba si uvědomit, že stadion ze svahu Slezské Ostravy působí od místa, kde jsou domy a kde se bydlí, spíše jako schovaný. Ale naopak ze strany od města působí monumentálně, velkolepě. Stadion půjde vidět z radnice i z centra, pohled ve svahu nás úplně nadchnul. Samozřejmě my jsme potom v rámci poroty hodně diskutovali – a měli jsme na to najaté odborníky ze zahraničí – i samotnou funkčnost toho stadionu. Takže on kromě toho, že se nám všem nejvíce líbil, tak opravdu i nejlépe splňoval uspořádání vnitřku, aby to bylo klientsky zajímavé pro návštěvníky fotbalu.“
To znamená konkrétně co?
„Aby tam bylo dobře vyřešené hospitality, aby šatny byly tam, kde mají být. Jde vidět, že páni architekti za sebou mají řadu úspěšných realizací stadionu a že tomu opravdu rozumí.“
Čili budu mít perfektní výhled ze všech sektorů?
„Přesně tak. Základní požadavkem bylo, ať je toho stadionu všude stejně dobrý zážitek, co se týče sledování fotbalu. A bude.“
S koncerty se nepočítá
Kolik lidí se dovnitř vejde?
„Dvacet tisíc, což bylo i v parametrech soutěže. Chtěli jsme stadion s kapacitou mezi devatenácti a půl až dvaceti tisíci. Tohle číslo vzniklo po debatě mezi námi a Baníkem, zároveň trošičku vychází z toho, co lokalita unese. Větší stadion by tam sice asi vlezl, ale už by to bylo na úkor kvality a architektury. Jsem přesvědčený, že v Ostravě je dvacetitisícová kapacita pro stadion Baníku dostatečná. Vím, že se tady hodně spekulovalo, jestli nemá být pro třicet, nebo naopak pro deset tisíc. Ale s Baníkem vidíme, jaká jsou čísla návštěvnosti. Ono postavit velký stadion, který bude třeba provozně drahý a nebude pořád úplně plný, taky není správná cesta. Dvacet tisíc je za mě akorát. Debata proběhla už před rokem v rámci města a potom i po konzultacích s klubem, který bude uživatelem stadionu. Myslím si, že je to správná volba.“
I pro reprezentaci?
„Počítáme s tím. Máme uzavřené memorandum s FAČR, v rámci kterého se předpokládá, že kromě skvělého zázemí pro Baník zde budou moci diváci přijít i na zápasy naší áčkové reprezentace. Akorát věřím, že to bude teda úspěšnější než s Faerskými ostrovy...“ (smích)
Co jiné akce? Budou se na Nových Bazalech pořádat?
„Musím říci, že se tady hodně diskutuje, zdali počítáme i s nějakým multifunkčním využitím pro jiné aktivity, například koncerty a podobně. V tenhle ten okamžik říkám na rovinu, že se to úplně nepředpokládá. A to z jednoho jediného důvodu: Ostrava dneska vlastní druhý multifunkční stadion, který slouží fotbalu a atletice. Poté, co z něj Baník odejde, se budeme snažit mít tendenci rozvíjet tyto kulturní věci spíše právě tam.“
Tréninkové hřiště vedle stadionu, u kterého se řešilo, že možná ustoupí parkovišti, je nakonec podle návrhu zachované. Jak jste tedy vyřešili parkování na kopci?
„Tahle otázka byla rovněž úplně na začátku. Věděli jsme, že když postavíme nový fotbalový stadion na Bazalech, parkoviště tam nebude. Na stadionu a v jeho okolí bude do pěti set míst, což bude de facto pro potřeby klubu a hospitality. A v okolí jsme schopni odparkovat zhruba patnáct set až dva tisíce aut s různými úpravami a využitím ploch, které jsou v rozumném docházkovém okolí. Samozřejmě alternativou bylo postavit nový fotbalový stadion v jakékoliv části Ostravy, který by mohl být obklopeny parkovišti. Ale my jsme nakonec zvolili filozofii Bazalů, protože chceme, aby byl stadion hlavně obsluhován pěšky a veřejnou dopravou. Slibujeme si od toho, že když se v neděli bude hrát fotbal, na který pěšky dorazí deset nebo dvacet tisíc lidí, zůstanou ještě nějakou dobu ve městě a trošičku si to v centru užijí.“
A utratí tam peníze...
„Je to tak. (úsměv) Podobné přístupy vidíme hodně v Anglii nebo Španělsku, naopak třeba v Německu jsou stadiony hodně o autech. Já osobně nejsem fanda toho, aby stadion stál někde za městem, všichni přijeli auty, hodinu před zápasem tam zkolabovala dálnice a hodinu po zápase doprava zkolabovala znovu. Máme kvalitní veřejnou dopravu, takže ať lidé dorazí do centra, projdou se kousíček na Bazaly a trošičku si Ostravu s fotbalem užijí.“
Hotovo by mohlo být v roce 2031
Co teď cítíte?
„Obrovskou úlevu. Když se začala řešit vůbec otázka návratu Baníku na Bazaly, hodně se diskutovalo, jestli to vůbec možné je, nebo ne. Historicky tady vznikl názor, že to technicky není možné. Takže my jsme v rámci zadání soutěže a celého řešení ten kopec opravdu sondami provrtali zleva zprava. Věnovalo se tomu velké úsilí, abychom ověřili všechny možné souvislosti, které tam jsou. Ať už co se týče dopravy nebo geologie. A ukázalo se, že to jde. Víme, že v Ostravě to je citlivé téma. Pamatuju, když jsem na nějaké první poradě řekl, že v momentě, kdy prohlásíme, že chceme vrátit Baník na Bazaly, už to nepůjde stopnout. Proto jsem rád, že to už máme za sebou.“
Musela to být výzva i pro architekty...
„Dokázali se s územím popasovat a navrhli stadion, který je prostorově funkční i dobře dopravně dostupný pro pěší. Jsou tam vyřešeny i nástupy diváků, protože dvacet tisíc lidí je přece jenom hodně. Čili opravdu obrovská úleva, že se potvrdily naše myšlenky o tom, že návrat na Bazaly je možný. Ze strany žádného z architektonických studií nepřišlo info, že by to nebylo možné. Samozřejmě je před námi ještě obrovský kus práce, nepochybně i před budoucí generací politiků. Mou rolí je dostat stadion do fáze projektování. Dneska máme architekturu, studii a řešení, ale musíme to teď přetavit v projektovou dokumentaci, což je proces, který se bude dít vlastně celý příští rok. Půjdeme do velkého detailu, bude se řešit spousta dalších věcí, ale to už je práce, která k tomu patří. Řekl bych, že to zásadní máme za sebou.“
A před sebou?
„Teď nás čeká doladit smlouvu se studiem na projekční práce, to je spíš technicistní věc. Ono to vypadá jednoduše, ale není to jednoduché, protože ta projektová dokumentace bude v nějakém objemu. A na to se musíme dobře připravit, nicméně máme zkušenosti. Ostrava dneska staví za tři miliardy koncertní sál rovněž od renomovaného architektského studia Stevena Holla, takže už umíme trošičku vyjednávat. Víme zhruba, co čekat. Následně se bude projektovat, u čehož coby znalci místní legislativy musíme být. Abychom byli takříkajíc k ruce a potom neměli zbytečné komplikace při případném povolování.“
Naznačte, prosím, časový harmonogram.
„Když celý proces shrnu, berme to tak, že v roce 2026 se bude kreslit. V roce 2027 se bude stavba povolovat na stavebních úřadech s tím, že určitě budou nějaké drobné úpravy projektu v rámci povolování, což je naprosto běžné. Pokud budeme mít všechno do konce roku 2027 hotovo, bude nás čekat soutěž na dodavatele stavby.“
Na kolik vlastně vyjde?
„Plus minus na dvě a půl miliardy korun v dnešních cenách. Samozřejmě je tam nějaké časové hledisko vývoje ceny, takže bude určitě i složitá veřejná zakázka na dodavatele. Přihlásí se řada firem, které budou mít řadu dotazů. Zase z praxe můžu říci, že administrace samotné veřejné zakázky může trvat klidně půl roku až rok. A když všechno dobře půjde, jsem přesvědčený, že se ve stavební sezóně 2029 dá začít stavět.“
Jak dlouho?
„Myslím si, že realizace je za dva roky možná. Takže v roce 2031 by mohl být stadion hotový. Ono to vypadá daleko, ale není to daleko. Je to za pět let, což u takové stavby není nic mimořádného. Samozřejmě za předpokladu, že půjde všechno hladce a nebudou žádné velké kotrmelce.“
Takže za pět let uvidíme nejmodernější stadion v tuzemsku?
„A s nejlepším klubem!“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu