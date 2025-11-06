Footcast: Hyský vs. Trpišovský poprvé. Sparta doma umí a Baník prolomí střelecké trápení
Před blížící se reprezentační přestávkou se ještě odehraje patnácté kolo české nejvyšší fotbalové soutěže Chance Ligy, které analyzovali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.
Největším šlágrem kola bude jednoznačně utkání Plzně proti Slavii. „Tento zápas nabídne spoustu příběhů a ten nejvýraznější bude Martin Hyský poprvé v roli kouče Plzně proti Slavii. I proto si myslím, že bude zápas vyhecovanější než kdy dřív. Hyskému bude chybět Adu, což je velká ztráta, a velmi nepravděpodobně se jeví i start kapitána Matěje Vydry. Sestava Plzně bude mít mnohem víc otazníků než sestava sešívaných. Slavia měla před zápasem dva dny odpočinku navíc, jenže ofenzivní hráči nedělají body,“ prozradil před utkáním redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.
„Pro Spartu není dobrá vizitka, že ji Karviná dokázala přehrát. Domácí budou muset být intenzivnější a hladovější. Teplice na druhé straně nemají co ztratit. První poločas s Plzní odehráli Skláři velmi dobře, ve druhém se zbytečně zatáhli a po aktivitě bych volal znovu, jen ne pětačtyřicet, ale devadesát minut. Jsem zvědavý, jak se bude na Letné prezentovat útočník Teplic John Auta,“ řekl před soubojem Sparty s Teplicemi bývalý hráč obou celků Jakub Podaný.
V sobotu od 18.00 se bude hrát o ligové body i v Ostravě. Na hřiště Baníku přijede Jablonec, který minulý víkend doma neuspěl proti Zlínu. „Baník má v nohách středečních 120 minut v MOL Cupu, což může být pro domácí nevýhoda, zároveň slavil postup do čtvrtfinále po přestřelce 4:3 a po výhrách se regeneruje lépe. Jablonec si možná nejhorší defenzivní výkon v sezoně odmáznul se Zlínem a v Ostravě čekám diametrálně odlišně nastavené zadáky. I přesto si myslím, že by mohly padat branky. Baník se možná v poháru střelecky čapnul a Jablonec má co odčiňovat. Bude se hrát hezký fotbal,“ myslí si před utkáním Baníku s Jabloncem David Sobišek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu