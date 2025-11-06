Předplatné

Footcast: Hyský vs. Trpišovský poprvé. Sparta doma umí a Baník prolomí střelecké trápení

Před blížící se reprezentační přestávkou se ještě odehraje patnácté kolo české nejvyšší fotbalové soutěže Chance Ligy, které analyzovali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.

Největším šlágrem kola bude jednoznačně utkání Plzně proti Slavii. „Tento zápas nabídne spoustu příběhů a ten nejvýraznější bude Martin Hyský poprvé v roli kouče Plzně proti Slavii. I proto si myslím, že bude zápas vyhecovanější než kdy dřív. Hyskému bude chybět Adu, což je velká ztráta, a velmi nepravděpodobně se jeví i start kapitána Matěje Vydry. Sestava Plzně bude mít mnohem víc otazníků než sestava sešívaných. Slavia měla před zápasem dva dny odpočinku navíc, jenže ofenzivní hráči nedělají body,“ prozradil před utkáním redaktor deníku Sport Pavel Šťastný.

„Pro Spartu není dobrá vizitka, že ji Karviná dokázala přehrát. Domácí budou muset být intenzivnější a hladovější. Teplice na druhé straně nemají co ztratit. První poločas s Plzní odehráli Skláři velmi dobře, ve druhém se zbytečně zatáhli a po aktivitě bych volal znovu, jen ne pětačtyřicet, ale devadesát minut. Jsem zvědavý, jak se bude na Letné prezentovat útočník Teplic John Auta,“ řekl před soubojem Sparty s Teplicemi bývalý hráč obou celků Jakub Podaný.

V sobotu od 18.00 se bude hrát o ligové body i v Ostravě. Na hřiště Baníku přijede Jablonec, který minulý víkend doma neuspěl proti Zlínu. „Baník má v nohách středečních 120 minut v MOL Cupu, což může být pro domácí nevýhoda, zároveň slavil postup do čtvrtfinále po přestřelce 4:3 a po výhrách se regeneruje lépe. Jablonec si možná nejhorší defenzivní výkon v sezoně odmáznul se Zlínem a v Ostravě čekám diametrálně odlišně nastavené zadáky. I přesto si myslím, že by mohly padat branky. Baník se možná v poháru střelecky čapnul a Jablonec má co odčiňovat. Bude se hrát hezký fotbal,“ myslí si před utkáním Baníku s Jabloncem David Sobišek.

Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 17.45. Reprízy jsou na programu v pátek od 19.00, v sobotu ve 12.30 a v neděli od 11.30.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

