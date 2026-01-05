Liberec kouká po dalších posilách. Kováč o odchodu Hlavatého i stavu kádru
Po sváteční pauze se znovu sešli hráči Liberce na předsezonních testech a zahájili přípravu před jarní částí sezony. V týmu se v zimní pauze zatím udály jen tři změny. Zpět do Pardubic zamířil záložník Michal Hlavatý, opačným směrem se vydal křídelník Vojtěch Sychra a na pozici stopera přišel Augustin Drakpe. „Pro mě je nejzásadnější, že se podařilo udržet kádr z podzimu pohromadě. To je pro nás klíčové,“ pochvaluje si trenér Radoslav Kováč.
Především druhá polovina podzimu se Slovanu povedla náramně a z dobrých výkonů mužstva vystřelila i řada individualit. Zaujali mladíci jako Ermin Mahmič, Ange N’Guessan či Vojtěch Stránský.
Podle renomovaného serveru Transfermarkt se například hodnota kádru Liberce zvýšila nejvíc ze všech celků Chance ligy a dalo se čekat, že kolem jeho hráčů bude kroužit řada klubů, ale zatím klíčové postavy zůstávají na severu Čech.
„Nepřišla nabídka, jakou bychom se museli zaobírat,“ vysvětlil sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie na tiskové konferenci k zahájení přípravy na jarní část sezony. „Nechceme nikoho pouštět, ale vidíte, jaká je současná situace na českém fotbalovém trhu. Občas přijdou nabídky, které se odmítají těžko. Doufám, že v zimě žádná taková nepřijde,“ doplnil s úsměvem.
Jediným odchodem tak zatím zůstává návrat Michala Hlavatého zpět do Pardubic, který na konci podzimu vypadl ze základní sestavy. „Myslím, že to pro všechny strany dopadlo podle představ. Já jsem Míšovi nemohl garantovat takovou roli, kterou asi dostane v Pardubicích a díky vzájemnému respektu jsme našli tuhle cestu,“ vrátil se k odchodu jednoho z lídrů týmu Kováč.
Další posily? Hledání stopera
Kádr zatím posílili dva nově příchozí hráči. Před dvěma dny klub oznámil příchod Vojtěcha Sychry z Pardubic a ještě před ním dorazil také stoper Augustin Drakpe z FC Dordrecht ze druhé nizozemské ligy.
Právě na pozici středního obránce by i vzhledem k dlouhodobě zraněným mohli přijít další. „Je to jeden z postů, kterým se zaobíráme,“ přiznal Gebre Selassie. Nákupní horečka však v Liberci v zimě spíš nehrozí. „Do odletu na soustředění už se pravděpodobně nic dít nebude, ale nevylučuju, že v další fázi přípravy by jeden nebo dva hráči mohli přijít,“ doplnil bývalý český reprezentant.
Jen pro připomenutí kvůli zdravotním potížím se do přípravy zatím nezapojí stopeři Šimon Gabriel a Jan Knapík, kteří s týmem ve středu neodcestují ani na čtrnáctidenní soustředění do Španělska. „Teď se těžko něco predikuje, ale zatím to jde podle plánu,“ zmínil Kováč na dotaz, zda se někdo z dvojice lazarů objeví na hřišti ještě v této sezoně.
I bez nich bude mužstvo usilovat minimálně o udržení současné šesté příčky a bude chtít promluvit do boje o evropské poháry. „Cílem je pro nás jednoznačně top šestka,“ pravil odhodlaně Kováč.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu