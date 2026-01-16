Předplatné

ONLINE: Slavia - Brann. Generálka před velkým zápasem s Barcelonou

Houštecký jako Maradona, Oscar je zpátky, co říkal kouč Bořil a blíží se šance pro Prekopa?
Houštecký jako Maradona, Oscar je zpátky, co říkal kouč Bořil a blíží se šance pro Prekopa?
Fotbalisté Slavie se chystají na středeční zápas Ligy mistrů s Barcelonou. Dnes vyzvou v Marbelle norský Brann, který bude bojovat o postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. „Sešívaní“ v přípravě ještě nevyhráli, Basileji podlehli 3:4 a remizovali 1:1 s Karlsruhe. Po dvou a půl letech se v jejich dresu může opět představit David Jurásek, kterého mistr přivedl s Benfiky. Naladí se Slavia na velký zápas pozitivně? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

