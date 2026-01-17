Další karvinský objev z ciziny. Může připomínat Hazarda, referuje norský komentátor
V posledních letech se v Karviné trvale přesvědčují, že zahraniční cesta funguje. Proto po odchodech Dávida Krčíka, Abdallaha Gninga, Alexandra Bužka a Sahmkoua Camary Slezané znovu lovili v cizině. Přivedli slovinského reprezentanta do jednadvaceti let Nina Miliče nebo talentovaného křídelníka Josiase Kinga Furahu. Ten dorazil do Česka z třetí norské ligy, odkud šla na něj výborná doporučení.
V podzimní části Chance Ligy karvinský fotbal bavil. Ať už pod bývalým koučem Martinem Hyským, nebo jeho nástupcem Markem Jarolímem. Nápaditá, kombinační a rychlá hra naháněla ostatním hrůzu. Promítlo se to také do tabulky, zelenobílí přezimovali na báječném pátém místě.
Soupeřům přinášel největší starosti ofenzivní trojlístek Emmanuel Ayaosi, Ebrima Singhateh a Abdallah Gning. Kousek pod nimi úspěšně operoval kreativní Denny Samko. Pravidelně však naskakovali i další hladoví vlčáci v čele s Rokem Štormanem, Samuelem Šigutem nebo Luckym Ezehem.
Zatímco Gning už patří nedaleké Ostravě, další svá ofenzivní esa MFK pravděpodobně udrží. Nově k nim navíc přibude dvaadvacetiletý Josias King Furaha, jenž dorazil z norského Jervu, který hraje až třetí nejvyšší soutěž. Ve Slezsku podepsal dlouhodobou smlouvu.
Rychlý a gólový, může připomínat Hazarda
Když Karvinští novou posilu oficiálně představili, sportovní ředitel Lubomír Vlk přiznal, že její příchod řešil už v minulosti. „Ale podařilo se to až nyní. Je to rychlostní typ, výborný jeden na jednoho. Věřím, že se rychle aklimatizuje i z důvodu, že to je jeho první angažmá mimo Norsko,“ zmínil Vlk v rozhovoru pro klubový web.
V uplynulé sezoně vstřelil Furaha devět branek v třiadvaceti zápasech. Rok předtím si čtyřikrát zahrál o ligu výš a prosadil se v ní dvakrát. „Myslím si, že na nejvyšší soutěž v Česku bude potřebovat čas k adaptaci. Je známo, že kupují hráče, kteří se dokážou rozvíjet. Pořád je ještě mladý,“ odpověděl na dotaz deníku Sport norský fotbalový komentátor Amund Lollik Lutnaes, jenž má v nižších soutěžích přehled.
„Furaha je rychlý a gólový křídelník, může trochu připomínat Edena Hazarda. V současnosti je samozřejmě hodně daleko od jeho úrovně, ale zároveň se může rozvíjet. Pro Jerv byl velmi důležitým hráčem. Je přirozené, že teď udělal krok dopředu,“ navázal Lutnaes. Nor s africkými kořeny je v těchto dnech s novým týmem na soustředění v Turecku, poprvé se gólově prosadil už při debutu proti maďarskému Nyíregyháza.
Z karvinské šatny jdou na Furahu pozitivní reference: „Je to klasické malé křídlo s výbornou kličkou jeden na jednoho. Má i dobrou střelu.“ K tomu navíc perfektně ovládá angličtinu, což mu usnadňuje adaptaci.
Zahraniční hráči v Karviné v sezoně 2025/26
- Emmanuel Ayaosi (Nigérie)
- Abdallah Gning (Senegal)
- Rok Štorman (Slovinsko)
- Sahmkou Camara (Guinea / Francie)
- Lucky Ezeh (Nigérie)
- Ebrima Singhateh (Gambie)
- Ousmane Condé (Guinea)
- Aboubacar Traoré (Pobřeží slonoviny)
- Kristián Vallo (Slovensko)
- Dávid Krčík (Slovensko)