Plzeňská mašina, debaty kolem VAR. Doteď nevím, kdo gól dal, divil se Koubek
Od startu roku vytáčí motory na plné obrátky. Plzeň si v neděli poradila s nepříjemným Libercem, kterému ukončila sérii sedmi zápasů bez porážky. V chladném večeru zapsala tři body za výhru 3:1 po brankách Dávida Krčíka, Cheicka Souarého a Denise Višinského. Premiérový start od začátku dostala nigerijská zimní posila Salim Lawal. Viktoria vypadá odhodlaně a nebezpečně – porážet západočeský kolektiv bude v podobné formě velmi složité. Debaty ještě budou ohledně verdiktu VAR, který při druhé domácí trefě zkoumal možný ofsajd.
Západočeši se na startu jarní sezony pořádně rozjíždí. Ze čtyř zápasů jen jednou remizovali (doma s Portem), v neděli večer zapsali velmi důležité tři body proti Liberci při vcelku pohodové výhře 3:1. Po Basileji (1:0) a Karviné (2:0) přišel třetí stoprocentně úspěšný zápas. V tabulce odskočila Plzeň nedělnímu soupeři o čtyři body a stíhá třetí Jablonec, který má jediný bodík navrch.
Martin Hyský vsadil od první minuty na nejdražší klubovou posilu Salima Lawala. Nigerijský útočník, kterému v Plzni v legraci říkají Lamine Yamal, odevzdal na hrotu solidní práci. Důležitou vyhranou hlavičkou na zadní tyči přispěl k úvodní brance Dávida Krčíka, prsty měl i v té druhé, která platila až po posvěcení od VAR.
Amar Memič pláchl po pravém křídle, dal pod sebe na Cheicka Souarého a ten v závěru první půle zvýšil domácí náskok na 2:0. Při zakončení se v ofsajdové pozici u gólmana Tomáše Koubka pohyboval Lawal. VAR usoudil, že zimní posila Viktorie nezasáhla do hry a Koubkovi nebránila ve výhledu ani v možném zákroku. Zkušený liberecký gólman zůstal v klíčový moment stát, hosté se vztekali marně.
Kováč: Náš výkon neměl parametry
„V první fázi střely jsem neviděl balon. Doteď nevím, kdo z Plzně gól dal. Zákrok mi to neznemožnilo. Hráč určitě stál přede mnou v ofsajdu. Je otázka, jak se tohle posuzuje, to nechám na ostatních,“ ohlédl se za důležitou situací ze zápasu liberecký Koubek.
„V reálu jsem gól viděl, přál si, aby to bylo uznané. Šlo by o třetí Cheickův gól v posledních zápasech. Dvakrát nebyl uznaný pro ofsajd, smrdělo, že k tomu dojde potřetí, to by byla velká smůla. Salim tam v nějakém úhlu byl, ale to je na VAR a na rozhodčích,“ dodal domácí trenér Hyský.
Opačný názor měl hostující Radoslav Kováč. „Byli jsme přesvědčení, že to byl ofsajd, že sudí ten gól uznat nemůže. Koubisovi vběhl Lawal do rány. Ale branka platila, neuděláme s tím nic. O rozhodčích to nebylo. Bylo to o nás, výkon neměl parametry, které jsem očekával,“ zlobil se liberecký kouč.
Článek pokračuje pod infografikou
Hosté se dostali vážněji do hry v úvodní pasáži po přestávce. Kováč tým osvěžil dvěma střídáními a Lukáš Mašek skóroval po třech minutách na hřišti. Severočeši měli i jiné zajímavé situace. Jenže Viktoria těžké chvilky ustála, uklidnění přinesl třetí gól Denise Višinského v 76. minutě na konečných 3:1. Plzeňský forvard proti svému bývalému klubu skóroval na jaře už potřetí, celkem má v sezoně šest branek.
Plzeň vypadá na hřišti kompaktně a velmi dobře, navíc může těžit z obrovské konkurence v kádru. Na lavičce tentokrát zůstali Sampson Dweh, Karel Spáčil, Matěj Vydra, Jiří Panoš nebo Christophe Kabongo. Výkonem vyčníval Patrik Hrošovský, který se po zimním návratu do Plzně poprvé představil domácím fanouškům v Doosan Areně. Jarní formu nabral reprezentant Lukáš Červ, nejlepší na place byl neutavitelný Amar Memič. Skóroval také Cheick Souaré, na něhož trenéři hodně sází.
Plzeň vstoupila do náročného února přesně tak, jak potřebovala. Suverénně setřásla nepříjemného konkurenta a může se v klidu soustředit na další kolo v Olomouci, což bude další těžká šichta. Následují dva pohárové duely s Panathinaikosem, mezi nimi domácí šlágr se Spartou.
„Hlavně chci, abychom zůstali hladoví, pokorní. Začátek jara máme velmi dobrý, v evropském poháru jsme uhráli čtyři body se silnými soupeři, v lize máme po dvou těžkých zápasech šest bodů. To jsou skvělé výsledky. Je potřeba zůstat pokorní, pracovat a jít touhle nastavenou cestou dál,“ zdůraznil Hyský.
Očima střelce Dávida Krčíka:
Museli jsme být na špičkách
„Zajímavý zápas z obou stran. Vyšel nám vstup, dali jsme gól ze standardky. Hrošo to výborně nacentroval, přišla zpětná přihrávka, odrazilo se to ke mně a zakončil jsem to. Gól určil ráz zápasu, uklidnili jsme se a završili to druhým gólem. Liberec do toho velmi dobře vstoupil na začátku druhého poločasu, dal rychlý gól. Museli jsme být na špičkách. Třetí gól dal zápasu tečku, pak jsme mohli přidat ještě další. Konkurence je tady velká, za každou šanci jsem vděčný, šťastný, že můžu být na hřišti. Dneska to bylo z mé strany celkem dobré, dal jsem gól, Takové výkony musím opakovat. Je pěkné, že mám sedm gólů, ale úplně tohle neřeším, hlavní jsou pro mě týmové úspěchy. Mám velmi rád, když obránci podporují útok, mužstvu to pomůže, když přečíslí soupeře v horní části hřiště.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu