Liberec - Baník 1:0. Duel na severu rozhodl Mahmič, Jablonec uspěl v Pardubicích

Radost libereckých fotbalistů po brance Ermina Mahmiče
Radost libereckých fotbalistů po brance Ermina MahmičeZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Liberecký Lukáš Mašek v utkání proti Baníku
Liberecký Jan Mikula musel kvůli zranění střídat
Liberecký Jan Mikula musel kvůli zranění střídat
Afolabi Soliu se raduje z gólu
Fotbalisté Baníku se radují z gólu proti Slovácku
Trenér Baníku Tomáš Galásek
Trenér Radoslav Kováč z Liberce
Další víkend znamená už dvaadvacaté kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla na domácí Julisce remizovala se Zlínem 0:0. Poprvé se představila pod novým koučem Pavlem Šustrem. Důležité body v boji o záchranu získali Bohemians, kteří na hřišti Slovácka vyhráli 2:1. Slavii porazila Karvinou 3:1 a Plzeň na závěr sobotního programu uspěla v Olomouci 2:1. Pardubičtí fotbalisté na domácí půdě nestačili na Jablonec a prohráli 0:2. Mladá Boleslav doma vyválčila remízu 0:0 s Teplicemi. Jeden z taháků kola - duel Liberec vs. Baník skončil výhrou Slovanu 1:0 po brance Ermina Mahmiče. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Jablonec uspěl v Pardubicích 

Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla. Svěřenci trenéra Luboše Kozla ani ve třetím utkání jarní části nejvyšší soutěže neprohráli a vrátili se na třetí místo o bod před Plzeň. Východočeši po pěti kolech utrpěli porážku a v neúplné tabulce zůstali desátí.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Jablonec 0:2. Severočeši se prosadili po rozích a potřetí na jaře neinkasovali • isportTV

Důležitá výhra Bohemians

Bohemians zvítězili ve  na hřišti předposledního Slovácka 2:1. O jejich výhru se v prvním poločase zasloužili Lukáš Hůlka ve 29. a David Lischka ve 43. minutě. Prohru Slovácka v 73. minutě jen zmírnil Daniel Tetour. „Klokani" se z tříbodového zisku radovali po šesti utkáních, v nichž získali jen bod, a v neúplné tabulce jsou dvanáctí. Dnešnímu soupeři se vzdálili na sedm bodů. Slovácko po dvou remízách poprvé na jaře prohrálo, zvítězilo v jediném z minulých šesti kol a před poslední Duklou je už pouze o bod, jelikož Pražané v souběžně hraném duelu doma remizovali se Zlínem 0:0.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:2. Výhru Klokanů řídilo duo obránců • iSport.tv

Slavia porazila Karvinou

Slavia vyhrála v Karviné 3:1 a uhájila pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize. Tomáš Chorý poslal hosty do vedení krátce po zranění svého spoluhráče Davida Douděry. Za domácí srovnal povedeným sólem Pavel Kačor, ale druhý poločas už patřil opět „sešívaným“. Nejprve šikovně tečoval střelu Mubaraka Suleimana kapitán Jan Bořil a vítězství pojistil Mojmír Chytil. Tým Jindřicha Trpišovského navýšil náskok v čele tabulky na osm bodů, druhá Sparta má nedělní zápas s Hradcem k dobru. Karviná, která se musela obejít bez kapitána Jiřího Fleišmana a trojice hráčů hostujících z Edenu, padla na jaře i ve třetím zápase.  

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Slavia 1:3. Bořil trefil důležitou výhru, Douděra nedohrál • iSport.tv

Pešek při debutu neproměnil penaltu

Dukla remizovala se Zlínem 0:0. Hostující Jakub Pešek v závěru neproměnil pokutový kop. Premiéru na lavičce domácího týmu si odbyl trenér Pavel Šustr. Pražané zůstali v neúplné tabulce poslední, nováčkovi soutěže Zlínu patří devátá příčka. Duklu po úterním odvolání trenéra Holoubka vedl nově kouč Šustr, pro něhož šlo o ligovou premiéru. V minulosti hrával za Zlín. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních 17 kol a v lize devětkrát po sobě nevyhrál, díky bodu se ale přiblížil předposlednímu Slovácku na rozdíl bodu. Ani Zlín ještě na jaře neskóroval a bodoval teprve podruhé z posledních osmi kol.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Zlín 0:0. Šustrova premiéra bez gólu, Pešek neproměnil penaltu • iSport.tv

Krčík rozhodl gólem do šatny

Plzeň vyhrála na hřišti Olomouce 2:1. Viktorii poslal do vedení Salim Lawal, na jeho trefu ale rychle odpověděl krásnou střelou Danijel Šturm. Hosté si gólem do šatny vzali náskok zpět, prosadil se Dávid Krčík. Po změně stran už žádná branka nepadla, svěřenci trenéra Martina Hyského si tak odvezli tři body.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 1:2. Krčík gólem do šatny rozhodl o výhře Viktorie • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

