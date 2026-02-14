Předplatné

Trpišovský o spuštěném poplachu i sázce s Bořilem: Ještě bych potřeboval VAR

Daniel Fekets
Chance Liga
Poprvé v sezoně musel skládat základní jedenáctku bez Lukáše Provoda. Klíčového a možná i nejlepšího hráče v Chance Lize. Jindřich Trpišovský však při utkání v Karviné vytáhl trumf jménem Mubarak Suleiman, který se výrazně podílel na rozhodujícím gólu. Devětačtyřicetiletému kouči se povedlo i nasazení Ivana Schranze na nezvyklou pozici šestky. „Strašně nám v zápase pomohl, moc jiných řešení už nebylo,“ pověděl Trpišovský po vítězství 3:1. 

Brzy jste šli díky Tomáši Chorému do vedení, jenže v první půli jste poté inkasovali. Jak utkání hodnotíte?  
„Pomohli jsme si standardkou, po které jsme se dostali do vedení. V prvním poločase jsme ale měli v určitých fázích problémy s pohyblivými hráči domácích, s křídly i se Samkem. V některých situacích jsme pohybově zaostávali. Potom tam byla pasáž, kdy byla Karviná lepší, což nás mrzelo, protože do utkání jsme vstoupili dobře. Pustili jsme je do nebezpečných situací.“

Druhá půle ale rozhodla. 
„Myslím si, že jsme do ní vstoupili dobře, vytvořili jsme si tam velký tlak. Na obranu soupeře jsme tlačili a také zrychlili hru. Hlavně jsme zlepšili pohyb, díky tomu se nám podařilo dvakrát skórovat. Hlavně jsme byli i pevnější v defenzivě, soupeře jsme k vážnějšímu ohrožení nepustili. Vítězství si vážíme, protože před zápasem jsme počítali hodně absencí.“ 

Poprvé v sezoně jste hráli bez Lukáše Provoda. Prozradíte, co ho trápí a jak dlouho bude chybět? 
„Provi má nějaký problém ve spodní části těla. Vyžádá si to absenci, která může být v řádu týdnů. Samozřejmě věříme, že se vrátí dřív, ale je to takové zranění, které jsme tady ještě neměli. Limitovalo ho už v zápase s Boleslaví, pak se to ještě zhoršilo. Chceme předejít dlouhodobému výpadku. Chyběl nám poprvé v sezoně a upřímně si ani nepamatuju, kdy naposledy scházel v základní sestavě. Je hodně těžké a složité ho nahradit. Něco jsme zkoušeli v týdnu, ale to se nám moc nelíbilo. Na předzápasovém tréninku jsme se teda změnili a rozhodli jsme se pro Suleimana.“ 

Už v 15. minutě musel střídat kvůli zranění David Douděra. Jak velká rána to pro vás byla?
„Má zranění na lýtku. Jak moc vážné je, uvidíme po vyšetření. Byla to velká komplikace především v tom, že je to další hráč, který svým způsobem pomáhá řídit hru. Musím ale říct, že nás to netrápilo tak, jak jsem si původně myslel. Hlavně díky Isifemu, který přinesl velkou energii a nahradil ho dobře. Samozřejmě do defenzivy tam byly i horší věci, na které si musí zvyknout, ale běžecky byl skvělý a přímočarý.“

Jak se vám líbil Ivan Schranz, který netradičně naskočil ve středu zálohy? 
„Strašně nám v zápase pomohl, moc jiných řešení už nebylo. Byli jsme limitovaní také na pozicích stopera, takže nikoho z nich jsme nemohli vysunout nahoru. Musím poděkovat i Sáďovi (Michalu Sadílkovi), který v úterý a ve středu kvůli viróze netrénoval a taky nebyl úplně stoprocentní. Ve druhé půli jsme vítězství vybojovali. Abychom nahradili absentující hráče, tým si musel sáhnout na dno, ať už morálně, nebo fotbalově. Strašně nám pomohli fanoušci, kterých dorazilo hodně. I v počasí, které tady bylo, nás celý zápas odporovali. Jsou velkou součástí toho vítězství, moc jim děkujeme.“

Kapitán Jan Bořil v rozhovoru pro Oneplay prozradil, že má s vámi uzavřenou sázku. Jakou? 
„Nějaká sázka tam před sezonou byla, ale na tu situaci bych ještě potřeboval VAR. (usmívá se) Jestli si dobře pamatuju, mělo to být za tři vstřelené góly nohou. A tohle navíc nebyla střela, byla to teč. Jestli to platí nebo ne, musí probrat VAR. Na druhou stranu, pokud to tak bude, slíbil jsem to. Rád mu to splním, protože jeho góly nám přinesly body.“

Zhruba v 78. minutě se na stadionu omylem spustil požární poplach. Chystal jste se už evakuovat? 
„Byl jsem na půl cesty. (usmívá se) V tu chvíli jsem si řekl, že nám to bude vyhovovat, protože soupeř udělal hodně změn. Čtyřmi kroky jsem už byl na cestě do kabiny s tím, že si tam něco nakreslíme a něco si pustíme. Podle reakcí jsem ale poznal, že se nic neděje. Naštěstí se nic nestalo. Slyšel jsem, že to byl jen nějaký technický problém.“

