ONLINE: Karviná - Pardubice 1:2. Samko snížil z penalty, hosté dali dva góly do šatny

Pardubice daly Karviné dva góly v závěru prvního poločasu
48
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
25. kolo fotbalové Chance Ligy se přesouvá do nedělního programu. Vedle vrcholu v podobě derby Sparty se Slavií se hraje už od 13:00. Baník si poradil se Zlínem hravě 6:2. Karviná startuje proti Pardubicím. Po 21 letech vyhráli fotbalisté Olomouce v Jablonci a potvrdila výbornou jarní formu. 680 minut čeká na gól Dukla, která se neprosadila ani v Teplicích (0:0). Branek se diváci nedočkali v Ďolíčku, viděli ale dvě červené karty. Slovácko bralo bod za remízu 2:2 s Mladou Boleslaví. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Baník - Zlín 6:2

Na tuhle výhru Ostrava dlouho čekala. Baník si poradil se Zlínem hravě 6:2. Za vítězstvím ho dotáhl Václav Jurečka, který vstřelil hattrick, dva góly přidal Ondřej Kričfaluši a jednu branku Abdallah Gning. Za hosty odpověděli Tomáš Poznar a Stanley Kanu. Baník zvítězil po třech kolech a z předposledního místa tabulky ztrácí už jen dva body na pozice mimo baráž. Slezané dali v lize šest gólů premiérově od předloňského listopadu, kdy rozdrtili Duklu Praha 6:0. Baník ve čtvrtém soutěžním utkání po příchodu trenéra Ondřeje Smetany poprvé zapsal tříbodovou výhru. Nováček ze Zlína nenavázal na minulé překvapivé vítězství nad Plzní a v tabulce je devátý.

SESTŘIH: Baník - Zlín 6:2. Jurečka dotáhl Ostravu hattrickem k výhře. Dva góly Krišfalušiho • iSport.tv

Jablonec - Olomouc 1:2

Hanáci se posunuli na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan Chramosta z penalty, ale v závěru rozhodl Jáchym Šíp. Hanáci vyhráli v lize na hřišti třetího Jablonce poprvé od srpna 2005 a po 18 zápasech bez vítězství na Střelnici. Sigma bodovala naplno tři kola po sobě a ideálně se naladila na čtvrteční úvodní osmifinálový souboj v Konferenční lize s Mohučí. Severočeši, kteří v úterý vyřadili ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu Slavii, prohráli druhé kolo za sebou a můžou přijít o třetí místo, pokud Plzeň v nedělním duelu zvítězí v Hradci Králové.

SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 1:2. V závěru rozhodl Šíp, Sigma je už pátá • iSport TV

Slovácko - Mladá Boleslav 2:2

Obě branky Slovácka vstřelil Patrik Blahút. Na jeho první rychlou trefu ze třetí minuty odpověděl ještě do přestávky Solomon John, v 64. minutě zařídil vedení hostům David Kozel, ale v 78. minutě Blahút srovnal. Tým z Uherského Hradiště nenavázal na předchozí dvě ligové výhry a zůstal na první barážové pozici o bod za dnešním soupeřem. Středočeši bodovali čtvrté kolo po sobě, přičemž potřetí hráli nerozhodně, a jsou nadále třináctí.

SESTŘIH: Slovácko - Mladá Boleslav 2:2. Přestřelka! Zářil dvougólový Blahút

Bohemians - Liberec 0:0

Klokani si se Slovanem zopakovali říjnový výsledek z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 64. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Jan Matoušek, o 18 minut později ho napodobil hostující Afolabi Soliu. Nejblíže k brance měl v polovině druhého dějství Petr Hodouš, radost z druhého gólu v ligové kariéře mu pokazil těsný ofsajd. Liberec v lize s Bohemians potřetí za sebou neprohrál a neinkasoval.

SESTŘIH: Bohemians - Liberec 0:0. Zrušený gól Slovanu, nedohráli Matoušek ani Soliu

Teplice - Dukla 0:0

Severočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže, ve čtyřech z minulých pěti kol však bodovali a v neúplné tabulce jim patří 10. místo. Pražané nevyhráli dokonce 12 ligových zápasů, v šestém jarním duelu získali teprve druhý bod. Dukla neskórovala sedmý ligový zápas v řadě a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým „králem“ nejvyšší soutěže. 

SESTŘIHY: Teplice - Dukla 0:0. Nuda bez gólů, hosté z Julisky neskórovali posedmé v řadě

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec25136632:2545
4Plzeň24126642:3142
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín25871031:3531
10Teplice25691024:3027
11Bohemians25761220:3027
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

