Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Kopali čtrnáct rohů, po dvou z nich rozhodli. Sparta ve 28. kole fotbalové Chance Ligy poměrně v klidu udolala Karvinou 2:0 a zvýšila náskok na druhém místě tabulky. Na druhou stranu řeší mraky zraněných hráčů plus přeorientování se na nový systém hry. Co všechno přinesl nedělní večerní ligový duel na Letné?
Únik Plzni
Tři kola před koncem základní části ligy vylepšila Sparta své postavení v boji o druhé místo. Plzeň totiž léčí zkušenost z nečekané domácí plichty s Teplicemi (2:2), o výhru přišla v desáté minutě nastavení druhého poločasu, na což Letenští zareagovali poměrně kontrolovaným úspěchem s Karvinou.
Nynější čísla jsou pro Pražany zajímavá, před Viktorií drží odstup osmi bodů. Hraje se celkem o dvacet čtyři, navíc při současné konstelaci by v nadstavbě Západočechy přivítali na Letné.
„Naše vítězství je velké pozitivum. Uhráli jsme nějaké body na Plzeň, na druhou stranu jsme pořád deset bodů za Slavií a naše práce je prostě snížit ten náskok a bojovat do úplného konce a také udržet distanc za námi,“ vykládal po Karviné trenér Brian Priske.
Jeho slova jsou pochopitelná, i když je šance na titul mizivá, nemůže ji veřejně zatratit, tak to je.
Systém ve vývoji
Opět naskočili se čtyřmi obránci v řadě plus se zesíleným středem. Kouč Priske do něj poslal trio ve složení Kaan Kairinen, Andrew Irving, Hugo Sochůrek.
„Musíme na tom pořád pracovat, každý den hráče na Strahově tlačit, aby byli silnější,“ vykládal po vítězství trenér. „Už v předchozích zápasech to přinesla nějaká pozitiva, ale je třeba ho pořád pilovat,“ přidal se způsobně Irving.
V rozestavení působí Kairinen jako klasická šestka, Sochůrek s Irvingem hrají výše. „Jsem spíše box to box záložník,“ popsal Skot. Český mladíček přidává velmi dobrý driblink, Irving má překonávat soupeře přihrávkami. „V tom se můj úkol nemění,“ podotkl.
Ve druhé překonal karvinskou obranu báječným pasem na Lukáše Haraslína, kapitán však nakonec nezakončil, na druhou stranu Irving chyboval u vlastního vápna při lehké kombinaci, to bylo minus. Přesto byl z trojice nejvýraznější.
Standardní situace
Sparťané se dál spoléhají na standardní situace, ve kterých patří v této sezoně ke špičce mezi ligovými týmy. Proti Karviné z nich udeřili rovnou dvakrát. Oliver Sonne se trefil poté, co k němu propadl vysoký centr směřující na stopera Jakuba Martince. Ve druhé půli Kaan Kairinen rozehrál rohový kop nakrátko s Hugem Sochůrkem, jenž postrčil míč na vápno k Johnu Mercadovi. Ekvádorec vyslal parádní bombu. A bylo rozhodnuto.
„Standardky hodně trénujeme a v poslední době dokazujeme, že jsme v nich silní. Jsou důležité, protože ne každý zápas je tolik otevřený, abychom si vytvořili šance ze hry. A síla při ofenzivních i defenzivních standardkách může přinášet úspěch,“ sdělil středopolař letenského mužstva Andrew Irving. „Sparta má vysoké mužstvo. Všichni jsou nad 180 centimetrů, někteří mají dokonce 195. To není příjemné,“ podotkl karvinský hráč Sebastian Boháč.
Problém u Vindahla
Na vítězné sparťanské děkovačce se kromě hráčů v dresech objevili také marodi. Trenér Priske dál postrádá Jhoannera Cháveze, Magnuse Kofoda Andersena, Siverta Mannsverka, Ondřeje Penxu, Matěje Ryneše, Patrika Vydru a Petera Vindahla s Emmanuelem Uchennou. Zvlášť u posledních dvou došlo v minulých týdnech ke komplikaci. Dánský gólman má od poloviny února problém v oblasti nohy. „Dal bych vám přímou odpověď, ale čekáme na další posudek,“ začal Priske. Na dotaz, zda Vindahl nastoupí do konce sezony, pronesl následující: „V tento moment to nevypadá dobře, není to pozitivní.“
Stejně tak u Uchenny, který marodil až do začátku března. Od té doby naskočil akorát v dvojutkání Konferenční ligy proti Alkmaaru. „Je to stejné zranění, pořád cítí bolest. Zkoušeli jsme ho dostat na hřiště, ale po Alkmaaru se to zhoršilo. Nejsem optimistický v tom, jestli stihne naskočit do konce sezony,“ sdělil Priske.
Z nedělního zápasu proti Karviné předčasně odstoupili obránci Jaroslav Zelený a Asger Sörensen.
Asistentova premiéra
Ve čtyřiatřiceti letech prožil ligovou premiéru v pozici hlavního kouče. I když jako záskok za vykartovaného Marka Jarolíma. „Je to moje první tiskovka, tak na mě buďte hodní,“ prohodil sympaticky asistent karvinského trenéra Pavel Němec. Ještě tři hodiny před zápasem se Spartou odjel přípravu na hotelu Jarolím, později už bylo všechno na nováčkovi.
U postranní čáry působil klidně, při standardních situacích se měnil i s dalšími kolegy. „Není to o mně, je to společná práce,“ upozornil Němec. Přesto později pookřál. „Teď budu osobní. Nebudu lhát, před tím jsem pracoval jako mládežnický trenér a na zápasy se dívali akorát rodiče a agenti hráčů. Teď bylo na stadionu sedmnáct tisíc diváků. Snažil jsem si to užít, i když pracovně,“ podotkl Němec, jenž v minulosti působil také v mládežnických kategoriích Slavie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu